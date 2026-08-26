Inzunza se queda sin respaldo de Morena tras separarse de la bancada, advierte Emmanuel Reyes

Inzunza se queda sin respaldo de Morena tras separarse de la bancada.

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La decisión de Enrique Inzunza Cázarez de separarse de la bancada de Morena en el Senado modificó el escenario político alrededor del legislador sinaloense, quien enfrenta señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos.

Para el senador morenista Emmanuel Reyes, la salida del grupo parlamentario permite a Morena deslindarse de una eventual defensa política del legislador y reduce la presión sobre la bancada.

Enrique Inzunza deja Morena y conserva su escaño en el Senado

Inzunza informó este miércoles 26 de agosto, mediante una carta dirigida al coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, que dejará de formar parte de la bancada para ejercer su cargo como senador independiente.

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El legislador decidió no solicitar licencia, por lo que conservará su escaño y el fuero constitucional asociado a su cargo.

En su posicionamiento sostuvo que continuará con su defensa jurídica y rechazó las acusaciones en su contra, al considerar que forman parte de una campaña de señalamientos sin sustento.

La separación también implica que Inzunza perderá posiciones internas que ocupaba como integrante de Morena, entre ellas la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

Emmanuel Reyes: Morena ya no tiene compromiso de defenderlo

Emmanuel Reyes consideró que la decisión del sinaloense es “prudente” y “sensata”, particularmente ante el complejo periodo legislativo que se aproxima y el contexto político rumbo a las elecciones de 2027.

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El senador morenista aclaró que él personalmente nunca defendió a Inzunza frente a los señalamientos, aunque reconoció que otros integrantes de la bancada sí habían mostrado solidaridad o acompañamiento político.

A su juicio, la separación cambia la responsabilidad política del caso:

Inzunza deja de ser integrante del grupo parlamentario de Morena .

La bancada queda desmarcada de una defensa política o moral del senador.

El legislador deberá responder individualmente por sus posicionamientos y argumentos .

La oposición podrá cuestionarlo sin que necesariamente el señalamiento se extienda al partido.

Morena podrá concentrarse en su propia agenda legislativa.

“Ya no es el senador de Morena, ya es el senador independiente”, resumió Reyes al explicar que la salida despresuriza al grupo parlamentario.

Morena mantiene mayoría calificada pese a salida de Inzunza

Reyes también descartó que la separación del legislador ponga en riesgo la mayoría calificada que Morena mantiene junto con sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

De acuerdo con el senador, el bloque cuenta actualmente con 87 votos, mientras que para alcanzar la mayoría calificada se requieren 85. Por ello, sostuvo que la salida de Inzunza no modifica la capacidad del oficialismo para sacar adelante reformas constitucionales.

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No obstante, señaló que corresponderá al propio Inzunza decidir si acompaña o no las iniciativas de la llamada Cuarta Transformación. Reyes consideró que el senador debe responder ante los electores de Sinaloa y mantener congruencia con la agenda legislativa que asumió durante el proceso electoral de 2024.

Los señalamientos de Estados Unidos contra Enrique Inzunza

La polémica alrededor de Inzunza comenzó a finales de abril, cuando autoridades estadounidenses lo señalaron por presuntos vínculos con el crimen organizado y lo incluyeron en una investigación relacionada con políticos y funcionarios de Sinaloa.

Desde entonces, el senador no había acudido regularmente al Senado. También ha rechazado las acusaciones y ha sostenido que no existe sustento para las imputaciones que se han realizado públicamente.

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La controversia se intensificó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum planteara que las personas señaladas en la investigación estadounidense deberían considerar solicitar licencia para enfrentar los señalamientos.

Inzunza apuesta por defenderse como senador independiente

En su carta, el legislador afirmó que continuará ejerciendo su responsabilidad como representante de los sinaloenses y defendiendo su posición desde el Senado. Argumentó que su separación de Morena responde a una decisión personal y a su interpretación de los principios constitucionales.

Para Reyes, la nueva condición permitirá que Inzunza enfrente por cuenta propia las consecuencias políticas y jurídicas del caso. “Él es un buen abogado”, afirmó, al considerar que cuenta con los conocimientos necesarios para asumir directamente su defensa.

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Así, la salida de Inzunza marca un nuevo capítulo en su relación con Morena: conservará el escaño y el fuero, pero dejará de contar con el respaldo que implica pertenecer a la bancada mayoritaria.