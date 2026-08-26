México

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

La misma acusación federal alcanza a su hermano Rafael, alias el R2, quien permanece prófugo y es buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU. Especial.
Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU. Especial.
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Ramón y Rafael Álvarez Ayala, comandantes regionales del Cártel de Jalisco Nueva Generación en Michoacán, fueron acusados formalmente por un gran jurado federal del Distrito de Columbia por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos y por posesión de una ametralladora para facilitar esos delitos. Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, fungia como comandante regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.

El R1 fue arrestado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, en un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y el Centro Nacional de Inteligencia. Tras su captura, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social “Altiplano”, en el Estado de México, donde permanece con prisión preventiva por delitos de delincuencia organizada.

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De ser declarados culpables, cada uno enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de dos cadenas perpetuas consecutivas.

Cargos por cocaína, metanfetamina y uso de armas

La acusación señala que los hermanos Álvarez Ayala conspiraron para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con destino a Estados Unidos.

Ramón Ángel Álvarez, el "R1"
Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU. Foto: FGR

Los cargos incluyen, además, haber usado, portado, exhibido y disparado armas de fuego, entre ellas una ametralladora, en el marco de esa conspiración de narcotráfico.

El Gobierno de México colaboró en la detención de Ramón Álvarez Ayala, según reconoció el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el comunicado del caso.

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Declaraciones del Departamento de Justicia y la DEA

“El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, afirmó el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal.

“Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”, agregó.

Por su parte, Cindy Marx, agente especial a cargo y subdirectora del Centro Nacional de Coordinación de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antidrogas (DEA), sostuvo que la agencia persigue “a los líderes, facilitadores, financistas y cómplices corruptos de organizaciones narcoterroristas” para llevarlos ante la justicia estadounidense “a niveles sin precedentes”.

El CJNG como organización terrorista y el marco del caso

El 20 de febrero de 2025, el Secretario de Estado de Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera, lo que amplió el alcance legal de las investigaciones contra sus integrantes.

El caso se inscribe en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, orientada a desmantelar cárteles, pandillas extranjeras y redes de tráfico que operan dentro y fuera de territorio estadounidense.

Parche bordado circular con borde azul, fondo verde y letras amarillas "CJNG", mapa de México azul con dos estrellas amarillas y el texto "CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN".
El CJNG como organización terrorista y el marco del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación está a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El procesamiento recae en la jefa de la Unidad de Narcóticos y Drogas Peligrosas, Kaitlin Sahni, junto a los abogados litigantes Nicole Lockhart, Lernik Begian y Douglas Meisel, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Penal.

Tomo como base únicamente los datos verificados por las fuentes. Omito información sobre Rafael Álvarez Ayala por ausencia de contexto mexicano confirmado, y señalo el segundo nombre de Ramón con la variante documentada.

“R1”, vinculado al asesinato de un alcalde y un feminicidio

Ramón Ángel Álvarez Ayala fue capturado el 30 de julio de 2026 en Atotonilco El Alto, Jalisco, durante un operativo conjunto de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su círculo de seguridad abrió fuego contra las autoridades y uno de sus escoltas murió.

El secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch lo identificó como el principal líder de “Los Rs”, célula del CJNG con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, y también en Jalisco.

“R1”, vinculado al asesinato de un alcalde y un feminicidio. (Foto: SSPC/Facebook)
“R1”, vinculado al asesinato de un alcalde y un feminicidio. (Foto: SSPC/Facebook)

Las autoridades mexicanas lo señalan como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos. Según la investigación, Álvarez Ayala ordenó y financió el crimen. Al momento de su captura, ya habían sido detenidas 31 personas vinculadas a ese homicidio.

También se le vincula con el feminicidio de Valeria Márquez, influencer de 23 años asesinada en mayo de 2025 en Guadalajara mientras transmitía en vivo por redes sociales. El hijo de Álvarez Ayala, exnovio de Márquez, es señalado como quien habría solicitado el crimen a su padre, según informó García Harfuch.

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