Quién es Enrique Inzunza, el senador sinaloense acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa

El senador Enrique Inzunza es acusado por EEUU de filtrar información al Cártel de Sinaloa. (Foto: redes sociales)

Guardar

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Enrique Inzunza Cázarez y Rubén Rocha Moya —que también contempla a 8 personas más en Sinaloa—, han tenido un costo político, ya que se presume están relacionados con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Este 26 de agosto, Inzunza vuelve a estar al centro del escrutinio público por no querer renunciar al fuero y mantenerse en su cargo como senador sin partido, prefiriendo dejar al Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, que apegarse a lo recomendado por distintos legisladores de la coalición oficialista.

PUBLICIDAD

El sinaloense nació el 28 de mayo de 1972 en Badiraguato, actualmente tiene 52 años y se ha formado en el ámbito jurídico: licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, y un posgrado en Derecho y Criminología en la Universidad de Salamanca, España.

El senador Enrique Inzunza no renunciará al fuero que lo protege como senador. (Foto: redes sociales)

El ascenso de un operador jurídico al poder político

La carrera de Inzunza Cázares comenzó en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde trabajó entre 1993 y 1996. De ahí transitó hacia el sistema judicial estatal, donde acumuló más de dos décadas de experiencia:

Coordinador de Investigación Jurídica del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia (1996-1999)

Asesor de la Unidad de Estudios Constitucionales y Legislativos de la Secretaría General de Sinaloa (1999-2001)

Director del Instituto de Capacitación Judicial del Supremo Tribunal de Justicia (2001-2008)

Magistrado adscrito a la Magistratura III del Supremo Tribunal de Justicia (2008-2010 y 2015)

Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa (2016-2021)

Dejó la presidencia del Tribunal para incorporarse al equipo del gobernador morenista Rubén Rocha Moya como secretario general de Gobierno, cargo que también había ocupado durante la administración del exgobernador Quirino Ordaz. Fue desde esa posición que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo ubica como operador político del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Enrique Inzunza ganó la senaduría en 2024. (Foto: redes sociales)

En 2024 dejó la Secretaría General para asumir su curul en el Senado, tras ganar la elección junto a la senadora Imelda Castro Castro bajo las siglas de Morena. Rocha Moya lo despidió públicamente en el evento de inauguración del ciclo escolar 2024-2025: “Lo voy a despedir en este evento, lo invité para esto porque se va de senador”.

La acusación de Estados Unidos sobre Inzunza

El gobierno estadounidense lo señala en particular por su presunta vinculación con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los documentos judiciales lo ubican como enlace entre esa estructura criminal y el gobierno estatal de Sinaloa durante su gestión como secretario general. Según la imputación, habría participado en reuniones con líderes de la organización para coordinar acciones de protección institucional, y habría facilitado apoyo de la administración rochista a la estructura criminal a cambio de respaldo político.

PUBLICIDAD

El escándalo de acoso sexual que precedió su llegada al Senado

Antes de llegar a la Cámara Alta, Inzunza Cázares ya enfrentaba una denuncia penal por acoso sexual. En 2017, cuando presidía el Supremo Tribunal de Justicia, habría enviado material gráfico de contenido sexual a Ana Karina, entonces jueza de control y enjuiciamiento penal estatal, sin su consentimiento. La denuncia fue interpuesta el 25 de abril de 2018 (expediente CLN/AEDSEX/003107/2018/CI) y no registra avances.

La vida política de Inzunza ha estado rodeada por otros escándalos. (Foto: redes sociales)

La víctima reveló en 2019 que, como represalia tras la denuncia, la Secretaría de Seguridad Pública estatal le retiró la escolta de seguridad que le había sido asignada. El video que documentaba los hechos se viralizó en redes sociales en 2024, en plena campaña electoral. Pese al movimiento que exigió retirar su candidatura, Inzunza participó en la elección y ganó.

PUBLICIDAD

En el Senado preside la Comisión de Estudios Legislativos e integra las comisiones de Defensa Nacional, Justicia, Jurisdiccional, Derechos Humanos y Gobernación.