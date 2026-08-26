México

Esta es la Utopía donde puedes jugar videojuegos gratis

El espacio cuenta con títulos de baile y una estación de doble monitor

(FB/Cultura.Ciudad.de.Mexico)
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Muchas personas buscan sitios de esparcimiento para pasar la tarde, ahora la sala de videojuegos de una Utopía en CDMX se suma a las opciones.

La recién inaugurada Utopía México-Tenochtitlán cuenta con una sala gamer, su uso es gratuito y está equipada con diversas consolas de videojuegos, incluso una estación de computadora con doble monitor.

Entre los juegos se encuentran títulos de baile para fomentar el movimiento corporal.

(FB/Cultura.Ciudad.de.Mexico)
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Cómo llegar a la Utopía con videojuegos

La dirección exacta es Calzada México-Tacuba 235, en la colonia Un Hogar para Nosotros.

Para llegar a la Utopía es necesario descender en la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Si bien existen muchas salas de renta de videojuegos, esta no tiene costo alguno.

Qué servicios ofrece la Utopía México-Tenochtitlán

(FB/Cultura.Ciudad.de.Mexico)
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  • Consultorios médicos y de salud mental
  • Laboratorio clínico
  • Odontología
  • Terapia física y rehabilitación
  • Spa, salón de belleza y área de cuidado personal
  • Lavandería y comedor comunitario
  • Espacios para actividades culturales, tecnológicas y deportivas
  • Sala inmersiva, simuladores deportivos y Robotopía
  • Casa de Día para adultos mayores y atención jurídica y psicológica para mujeres

Servicios tecnológicos y actividades para la comunidad

El recorrido inaugural incluyó la presentación de la Sala de Realidad Virtual, donde visitantes de todas las edades pueden experimentar entornos digitales inmersivos.

Además, el Laboratorio de Robótica está destinado al desarrollo de habilidades en programación, electrónica, automatización y pensamiento lógico.

Junto a estos espacios, se habilitó un área de impresión 3D para promover la fabricación digital y la creación de prototipos.

(FB/Cultura.Ciudad.de.Mexico)
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Según la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la intención es que estos lugares impulsen el aprendizaje, la experimentación y la creatividad en niños, jóvenes y adultos.

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El espacio cuenta también con áreas para actividades culturales, tecnológicas y deportivas, una Casa de Día para adultos mayores y espacios de convivencia y recreación.

Según la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el objetivo es convertir la Utopía México-Tenochtitlan en un punto de encuentro para juventudes y familias.

La Utopía México-Tenochtitlan forma parte de una red de espacios públicos en la capital mexicana, sumando la octava “utopía” en la ciudad y contribuyendo a los 315 mil metros cuadrados de infraestructura destinados a actividades y servicios gratuitos.

El edificio de seis plantas distribuye sus áreas en función de distintas necesidades de la comunidad: desde consultorios médicos hasta simuladores deportivos y espacios para la innovación tecnológica. La meta principal, según la jefa de Gobierno, es fortalecer el tejido social y garantizar el acceso universal a servicios de salud, bienestar y cultura.

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