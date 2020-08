“Estoy en perfectas condiciones”: Claudia Sheinbaum está autoaislada tras positivo de COVID-19 del secretario de gobierno de CDMX

Foto: captura de pantalla CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su videoconferencia de prensa diaria desde su domicilio, puesto que el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, dio positivo a COVID-19 y de acuerdo con la mandataria, el día de ayer estuvieron juntos.

Siguiendo los protocolos, los funcionarios se encuentran aislados y trabajarán a distancia por unos días.

Sin embargo, la mandataria aseguró no tener ningún síntoma de la enfermedad.

“Estoy en perfectas condiciones, de hecho quisiera ir a la oficina, pero tenemos que seguir el protocolo (...) Estamos al 100% y trabajando plenamente y nada más por protocolo hacemos este esquema de aislamiento. Si le pedimos a la ciudadanía hacer los protocolos pues que uno también los haga”, explicó

Además explicó que Suárez del Real está bajo vigilancia y por lo que se mostró en la prueba, la carga viral es baja. El funcionario es asintomático.

También dijo que el equipo de gobierno con quien estuvo en contacto está trabajando desde su casa, por lo menos cinco días para evitar contagiar a otras personas.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que el próximo jueves se realizará nuevamente la prueba de coronavirus ya que la semana pasada, la jefa de Gobierno se aplicó una prueba porque el director de Comunicación Social de su oficina, Iván Escalante, se encontraba como sospechoso de tener coronavirus. Ambos dieron negativo. Si ésta nueva resulta negativa, regresará a sus labores presenciales.

Por su parte, el secretario dio a conocer la noticia a través de redes sociales.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, reveló.

Cabe recordar que José Alfonso Suárez del Real fue nombrado el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México el 26 de julio, tras la salida de Rosa Icela Rodríguez. Suárez del Real tiene menos de un mes desempeñando este cargo.

