Dos afromexicanos en Oaxaca cumplen ocho años presos por homicidio que no se les puede comprobar

Margarito González Domínguez y Honorio Corcuera Noyola llevan ocho años presos por crímenes que no se les han podido comprobar.

A lo largo de su detención fueron víctimas de tortura, coacción, y malos tratos por parte de agentes ministeriales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), violando así sus derechos al debido proceso y a una investigación apegada a derecho, indicó el el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH).

Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado y coordinador del Área Jurídica de Código DH, afirmó que el encarcelamiento de González y Corcuera constituye un caso paradigmático de racismo, injusticia, y discriminación hacia la población afromexicana de la región de la costa de Oaxaca.

El abogado puntualizó que ambos acusados fueron detenidos en enero de 2012 por los delitos de robo calificado con violencia física y homicidio calificado con premeditación y ventaja. La víctima sería el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido en julio de 2011 en la comunidad de Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa de Tututepec.

Detalló que la acción penal por el delito de homicidio calificado se ejercitó a Corcuera y González “sin existir el cuerpo de la víctima porque aún se encuentra desaparecida”.

A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos, pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afromexicana