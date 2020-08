CJNG reapareció en video para declarar “liberado” a Guanajuato tras la detención de El “Marro”

Tras el arresto de El "Marro", el CJNG se comprometió a "mantener la paz y la tranquilidad" en el estado de Guanajuato

En respuesta al arresto de El “Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa Lima (CSRL), sus rivales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comunicaron que “les complace saber de u detención” e informaron al pueblo de Guanajuato que “mantendrán la paz y la seguridad en el estado”.

A través de un video, el denominado Grupo Élite, brazo armado del CJNG, aseguró que su guerra era contra El “Marro”, por lo que ahora dejarán tranquilos a quienes apoyaron en su lucha al cabecilla huachicolero, actualmente ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social 1, “El Altiplano”.

“Se les comunica que hoy el Cártel Jalisco Nueva Generación se compromete con ustedes, pueblo de Guanajuato, al igual que con las autoridades, a mantener el estado tranquilo y en paz. Hoy al igual que el pueblo de Guanajuato, nos complace saber la detención de Antonio Yépez, alias El “Marro”, el mata inocentes. respetaremos lo dicho, que la guerra era contra El “Marro”, que sus días estaban contados y reiteramos lo dicho por parte del CJNG, que dirige el “Señor Mencho”: podrán vivir tranquilos y tener la seguridad e que mantendremos la paz y seguridad”, aclararon en el video.

Sin embargo, aclararon que no habrá más enfrentamientos armados, siempre y cuando los familiares de El “Marro” frenen “la escuela” o los delitos que presuntamente cometía a través de su cártel. Entre los que mencionaron destaca el secuestro, la extorsión, así como el cobro de piso.

El CJNG acaró que no habrá más enfrentamientos armados, siempre y cuando los familiares de El “Marro” frenen “la escuela” o los delitos que presuntamente cometía a través de su cártel. Entre los que mencionaron destaca el secuestro, la extorsión, así como el cobro de piso (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, condenaron al fracaso y la derrota a otros posibles grupos de la delincuencia organizada que pudieran surgir a partir de ahora, o aquellos que ya operan con los mismos delitos mencionados. De acuerdo con el denominado Grupo Élite, no se permitirá que continúen las operaciones que imiten a las de El “Marro”.

Además, enviaron un mensaje a la familia del fundador del CJNG y aseguraron que no habrá represalias contra ellos. Pidieron, por último que dejen al pueblo tranquilo.

“Nosotros como cartel no nos dedicamos al secuestro, extorsiones ni al cobro de piso. Sabemos que hay gente de esa banda que mata, que también caerán. Lo que pudieran hacer mejor es correr. El CJNG no permite que continúen con la escuela de ese mata inocentes .El pueblo de Guanajuato tienen que vivir tranquilo, esto se acabó, no habrá un pueblo de rodillas. Familia de Yépez, del mata inocentes y todas las personas que lo apoyaron, por parte del CJNG no habrá persecución ni habrá represalias, siempre y cuando dejen de seguir los pasos que afectaron por años. Que dejen de extorsionar, de secuestrar y de cobrar piso a familias y empresarios del estado de Guanajuato. La guerra era contra El “Marro”, mata inocentes y sus malas acciones. Dejen de hacerlo, dejen al pueblo tranquilo y no nos meteremos con nadie”, insistieron.

Alfonso Durazo dio a conocer la detención de José Antonio "Y", el "Marro" (Foto: Especial)

En ese contexto, aseguraron a las familias o empresarios de Guanajuato que podrán continuar con sus operaciones “con la seguridad de que su estado ha sido liberado”. Incluso invitaron a los empresarios que “corrieron por temor” a regresar con sus negocios al estado.

“Empresarios de Guanajuato, nosotros no los haremos correr, tengan la tranquilidad de mantenerse en este bello estado; y aquellos que corrieron por temor, pueden regresar con la tranquilidad de saber que su estado ha sido liberado de las malas acciones que afectaron al pueblo. Atentamente, el CJNG Grupo Élite”, finalizaron.

