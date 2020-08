Cuál es el precio de la sudadera con la que capturaron al Marro y por qué 27 millones de personas no la podrían comprar

La prenda es más que inaccesible para un sector de la población (Foto: FGR)

La detención de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” evidenció la fortuna que acumuló tras años de dedicarse al robo de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la extorsión, el cobro de plaza y el secuestro.

Y aunque una serie de mansiones de su propiedad descubiertas hace meses dejaron al descubierto los derroches del cabecilla del Cártel Santa Rosa de Lima, la sudadera y las costosas botas con las que fue presentado luego de su detención lo confirmaron.

El Marro usaba una sudadera llamada “petrona”, fabricada por la marca deportiva Puma como parte del atuendo de la división AMG de Mercedes Benz, el precio de la prenda varía según los distintos sitios de internet y tiendas departamentales, según una consulta hecha por Infobae México.

En su modelo negro es más cara, también existe la presentación sin cierre (Foto: shop.mercedes-benz.com)

Por ejemplo, en Mercado Libre, la que tiene cierre y es en color gris, como la que usaba el Marro, se puede encontrar a un precio de 1,729 pesos, pero si se busca en color negro, en Amazon puede llegar a costar casi 5,000 pesos.

Tiendas departamentales como Sears, la tienen en oferta de un precio de 2,199 a 1,759 pesos.

La prenda no tendría nada en particular si no fuera porque los cabecillas de los distintos cárteles que operan en México siempre se presumen como gente cercana al pueblo, pero el pueblo al que dicen ayudar no podría comprarse este tipo de prendas.

El Marro escogió un modelo gris más económico (Foto: shop.mercedes-benz.com)

Ya que en el país es salario mínimo es de 3,600 pesos lo que quiere decir que si alguno de los 27 millones de mexicanos que tiene este ingreso se comprar la prenda, dejaría la mitad o la totalidad de su salario o simplemente no le alcanzaría.

Junto con la sudadera del Marro, existen otras prendas emblemáticas con las que han sido detenidos algunos delincuentes mexicanos. Uno de ellos es el saco negro que en 2009 usaba Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, de terciopelo negro y que según se señaló era de marca Armani, que en la actualidad tendría un precio superior a los 51,000 pesos.

Otra prenda emblemática fue la playera Polo que en 2010 mostró Edgar Valdez Villarreal “La Barbie”, después de su detención.

El saco Armani de terciopelo del Vicentillo (Foto: Cuartoscuro)

La camiseta color verde de la marca Ralph Lauren, bordada con la palabra London y el número 2 en una de las mangas, causó furor, incluso se llegó a vender en internet y en mercados informales como “la playera de la Barbie”, pero ante la glamorización del narcotráfico que representaba fue retirada su venta de sitios de internet.

Cuando rindió su declaración, la cambió por otra, una polo en color azul, ahora con el número 3 en las mangas.

De acuerdo con la página de Ralph Lauren, entonces el costo de la playera era de USD 110 unos 1,600 pesos mexicanos.

Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie” y la Polo que hizo famosa (Foto: AP)

Semanas después, José Jorge Balderas Garza, El JJ, acusado de disparar al futbolista paraguayo Salvador Cabañas en la cabeza luego de una discusión en una discoteca, usaba una playera igual pero en color azul.

A partir de entonces, las tipo ‘Polo’ se convirtieron en una moda impuesta por los cabecillas de los cárteles, al nivel que en 2011 empezó a circular en internet un modelo que decía “I´m not a mexican drug dealer” (Yo no soy un traficante de drogas mexicano).

