La captura del Marro podría traer consecuencias: cuáles son, según analistas

El arresto de José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue bien recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con InSight Crime, el mandatario necesitaba una victoria en materia de seguridad.

Sin embargo, la captura amenaza con deshacer “los progresos hechos contra el robo de petróleo y quizá no logre sofocar la violencia en el estado que por mucho tiempo ha sido el más violento del país”, declaró el análisis.

El Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) es un caso “aparte” en el panorama criminal de México: conformado inicialmente por ladrones de petróleo en el estado de Guanajuato, los cuales se unieron para oponer resistencia a la invasión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Marro fue un factor que contribuyó al aumento de violencia en la entidad federativa durante los últimos años (Foto: Especial)

El CSRL, afirmó InSight Crime, fue tal vez el primer grupo criminal en México en restablecer el control suficiente sobre un territorio en específico para luchar contra una amenaza “tan grande y poderosa” como el CJNG. Para lograrlo recurrió a dos elementos: una base de poder hiperlocalizada y el robo de petróleo.

¿Qué pasará con el CSRL?

El nombre del cártel viene del pueblo de pocos miles de habitantes de donde El Marro es originario. Su control en puntos clave, como Celaya y Apaseo el Grande, facilitó el acceso a los oleoductos.

No importa que el grupo criminal haya sufrido enfrentamientos con el CJNG o las autoridades: el CSRL mantuvo un control local y además otras operaciones, de menor escala, en entidades federativas vecinas como Hidalgo y Querétaro. También recurrió a la extorsión para incrementar su fuente de ingresos.

“Es incierto si la captura de Yépez Ortiz significará el fin del CSRL”, declaro InSight Crime, porque es probable que el CJNG se intente apoderar de los municipios donde haya un vacío de poder.

El CSRL estaba conformado inicialmente por ladrones de petróleo en el estado de Guanajuato, los cuales se unieron para oponer resistencia a la invasión del CJNG (Foto: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo)

De acuerdo con El Universal, el padre y el hermano de El Marro ya están compitiendo por el liderazgo del cártel. Eduardo Guerrero, especialista en seguridad de Lantia Consultores, consideró que es poco probable que tengan éxito.

“El Marro era un líder muy hábil, esquivo y estratégico y me parece que sus sucesores, que sin duda serán parientes suyos, no tienen las habilidades que él tenía para mantener a esta organización a flote”, afirmó Guerrero para The Guardian, sugiriendo que la organización tal vez se fragmente en varios grupos pequeños.

El desenfrenado robo de petróleo

Al principio de su administración, el mandatario mexicano declaró el robo de petróleo, conocido en el país como huachicoleo, como una prioridad de seguridad nacional. Fuerzas fueron desplegadas para vigilar las instalaciones petroleras, se cerraron diversos oleoductos importantes, y se encontraron, rápidamente medios alternativos para transportar la gasolina.

La cantidad de petróleo robado disminuyó “drásticamente” en el 2019. Sin embargo, el número total de intentos de robo aumentó levemente. Petróleos Mexicanos (Pemex) informó recientemente que el huachicoleo en el estado de Guanajuato disminuyó en un 96% durante el primer semestre de este año comparado con 2018.

Al principio de su administración, López Obrador declaró el robo de petróleo, conocido en el país como huachicoleo, como una prioridad de seguridad nacional (Foto: Alejandro Rojas/Cuartoscuro.com)

El resultado: una explosión de violencia en la entidad federativa debido a los enfrentamientos entre el CSRL y el CJNG y con las autoridades. El estado fue el más violento en todo el país en el 2019 y en el primer semestre de 2020.

Si bien la estrategia del gobierno contra el CSRL despojó al grupo de gran parte de sus ingresos por robo de petróleo, sus miembros son experimentados huachicoleros que probablemente continuarán drenando los oleoductos, independientemente de si la agrupación continúa existiendo o no

“Quizá los avances en la lucha contra el huachicoleo sean solo temporales, dado que los grupos criminales han perfeccionado sus técnicas. A pesar de las mencionadas disminuciones en el robo de petróleo, el robo de gas licuado de petróleo se ha disparado en el último año. Según la BBC, el CSRL ha participado activamente en el robo de gas, así como en el robo de crudo”, publicó InSight Crime.

El futuro de Guanajuato

El Marro fue un factor que contribuyó al aumento de violencia en la entidad federativa durante los últimos años. De acuerdo con La Silla Rota, los sicarios que asesinaron a 26 personas en un centro de rehabilitación en Irapuato en julio de este año confesaron haber sido enviados por Yépez Ortiz.

"El arresto de Yépez Ortiz puede significar una diferencia a corto plazo en el estado, pero la dinámica que subyace a la violencia en Guanajuato no gira en torno a un solo hombre", dijo el análisis (Foto: Reuters)

El arresto de Yépez Ortiz puede significar una diferencia a corto plazo en el estado, pero la dinámica que subyace a la violencia en Guanajuato no gira en torno a un solo hombre

“En el estado se han incautado grandes cargamentos de drogas en su camino hacia Estados Unidos, y han aumentado los reportes de extorsiones. En 2018, la desbordada policía de la ciudad de Irapuato declaró que ya no buscaría luchar contra el robo de petróleo o el tráfico de drogas, dado que ya muchos agentes estaban muriendo por esta causa”, afirmó el análisis.

