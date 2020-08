“Ya se tranquilizaron las cosas”: a 10 meses del Culiacanazo, López Obrador aseguró que no se favorece a ningún grupo criminal

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno no protege a ningún grupo criminal como se hacía en anteriores administraciones, y la prueba, dijo, es que está preso en Estados Unidos Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“Se aplica la ley por pajero. Se tiene otra estrategia que consiste en atender las causas que originan la violencia. (Que los grupos criminales) no los enganchen, que puedan tener trabajo, derecho al estudio, y que no haya corrupción, que no hay impunidad, que se utilice más la inteligencia que la fuerza, que no haya tortura, que no haya masacres, ahora es otra estrategia y nos esta dando buenos resultados”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo