Dónde está Emilio Lozoya: nadie lo vio salir del hospital

Tras 15 días de estar internado, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, dejó el hospital en el fue tratado por anemia y problemas del esófago.

A las 12:30 del sábado primero de agosto y custodiado por agentes ministeriales, el ex funcionario fue dado de alta del hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México, lugar en el que recibió atención tras ser extraditado de España.

De acuerdo con el periodista Ciro Gómez Leyva, Lozoya Austin salió del lugar sin ser visto por nadie, y se retiró a alguna casa del Valle de México o de la capital del país. El comunicador señaló en su noticiero “Por la Mañana” de Radio Fórmula:

Impresionante cómo lo ha cuido el Estado mexicano a Emilio Lozoya, nadie lo vio cuando aterrizó procedente de España, nadie lo vio cuando entró al Hospital Ángeles, no salió una sola imagen, estuvo dos semanas y ninguna imagen de su salida del hospital. Se nos informa que está en un domicilio. No me queda claro si está en la Ciudad de México o en el Valle de México; entonces, puede estar en Tecamachalco, Huixquilucan, o en la Ciudad de México