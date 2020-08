La caída del Marro: el día que el líder del Cártel Santa Rosa de Lima desafió a López Obrador y amenazó con matar inocentes

(Twitter: Fiscalía de Guanajuato)

Pasó más de un año para que las fuerzas federales echaran mano a José Antonio Yepez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización señalada por el robo de hidrocarburos.

Fue precisamente la cruzada de la administración de Andrés Manuel López Obrador en contra del huachicol, la que hizo crecer el perfil del “Marro”, hasta entonces, personaje del crimen organizado casi desconocido.

En enero de 2019, una manta en la zona de influencia de Yepez Ortiz, en el Bajío mexicano, generó preocupación por su alto contenido de violencia y amenazas explícitas.

"Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos", decía el mensaje que apareció en las inmediaciones de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca.

“Es una manta dirigida a quien está realizando esta lucha contra el huachicol”, confirmó Jesús Ramírez Cuevas, vocero del presidente, quien dijo que también fue encontrado un vehículo en las cercanías de la refinería que contenía un aparente dispositivo explosivo que resultó ser una “falsa alarma”, de acuerdo con López Obrador.

En ese momento, “El Marro” había sentenciado su cacería.

El presidente inició su estrategia para atacar el delito de "huachicol" el pasado 21 de diciembre. Ese día anunció que iba desplegar a fuerzas militares para la vigilancia de ductos "ordeñados" por la delincuencia, sobre todo en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Tamaulipas.

La historia del “Marro”

De acuerdo con las autoridades, la amenaza contra el mandatario escrita en la manta fue firmada por "El Señor Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, una de las organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos que operan para dos de los más grandes cárteles de la droga: El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ese mensaje apreció un par de días después que la Marina y el Ejército aseguraron un predio en la comunidad de San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán, donde confiscaron unos 40 vehículos que eran usados por el Cártel de Santa Rosa para la distribución de combustible robado, de acuerdo con Zeta Tijuana.

Según informes de inteligencia, “El Marro” fue detenido hace 10 años por los delitos de robo y delincuencia organizada, pero consiguió su libertad gracias al pago de una fianza. Supuestamente fue integrante del CJNG.

Su nombre completo es Antonio Yépez Ortiz y de acuerdo con autoridades federales en 2014 trabajaba para un líder "huachicolero" identificado como David Rogel Figueroa, alias "El Güero". Sin embargo, con el paso de los años "El Marro" fue subiendo de rango y se cree que en 2017 se convirtió en el líder de la organización y actualmente, junto con sus hermanos, se encarga de coordinar una red criminal dedicada, principalmente, al robo de combustible.

Cada uno de sus familiares tiene una función específica: uno se encarga de conseguir información y corromper a las autoridades, mientras que otro funge como operador financiero. Según reportes de inteligencia, la hermana del "Marro", identificada como Karem Lizbeth Yépez Ortiz, es la operadora en Celaya.

La banda del "Marro" controla los territorios de Celaya y Villagrán, pero también tiene presencia en Cortázar, Salamanca, Santa Cruz de Juventino de Rosas, Irapuato y el Valle de Santiago.

Un documento interno de Pemex y de la Policía Federal (PF) sobre el Mercado ilícito de combustibles detalló que Yépez Ortiz tiene siete domicilios en la región.

