Este será el nuevo punto de cierre para la Marcha del Orgullo en el centro de la CDMX

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que la Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ de este 2026 podrá ingresar y llegar a pie al Zócalo. (Jovani Pérez/ Infobae México)

La Secretaría de Gobierno de la CDMX informó que las personas asistentes a la 48ª Marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ sí podrán ingresar y llegar a pie al Zócalo el próximo 27 de junio, pese a versiones difundidas en medios. De acuerdo con la SECGOB, el arribo será sin inconvenientes y se permitirá el acceso al espacio donde se realiza el FIFA Fan Festival.

Según la dependencia, el único cambio frente a años anteriores es que el escenario principal de cierre en la marcha del Orgullo LGBTTTIQANB+ no se instalará en el Zócalo y, por esta ocasión, se ubicará sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura del Palacio de Bellas Artes, donde se realizará el programa artístico y musical.

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La SECGOB detalló que, tras mesas de diálogo entre autoridades, activistas, organizaciones y colectivos, se acordó que los vehículos participantes mantengan su recorrido sobre Paseo de la Reforma y concluyan en Reforma Norte, antes de Avenida Juárez, conforme a las disposiciones operativas y de seguridad para el evento.

El Gobierno de la CDMX sostuvo que el acuerdo busca que coincidan la marcha y la actividad deportiva del Fan Festival. También señaló que instituciones participantes y organizaciones convocantes reiteran el compromiso de que la movilización se desarrolle en un ambiente seguro, pacífico y con respeto a los derechos humanos.

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El comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo realiza la cuarta edición de su movilización local

El Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo realizó la cuarta edición de la movilización, con un programa artístico en el Parque Salesiano. (x/@SCPPyBG)

La cuarta Marcha del Orgullo LGBT+ en Miguel Hidalgo abrió este sábado 6 de junio las actividades del mes del Pride 2026 en la CDMX, con un recorrido de Metro Normal al Parque Salesiano y un programa que buscó ampliar la presencia del movimiento fuera del Centro Histórico y Paseo de la Reforma.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue la aparición del actor Alfredo Adame, quien recibió el título de “Rey LGBT” de manos del Comité Orgullo LGBT+ Miguel Hidalgo. La distinción ocurrió en el Parque Salesiano.

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La marcha buscó sumar a habitantes de distintas colonias de la alcaldía y de zonas aledañas. Esa expansión territorial de las marchas forma parte de un crecimiento más amplio en México. Ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México concentran decenas de miles de asistentes cada año.

El origen de estas marchas está en las protestas de Stonewall de 1969

El origen de las marchas del orgullo LGBT+ se ubica en las protestas de Stonewall de 1969, tras el allanamiento policial al Stonewall Inn en Nueva York. (Reuters)

Las marchas del orgullo LGBT+ surgieron a partir de un acto de resistencia. En junio de 1969 la policía allanó el Stonewall Inn en Nueva York, uno de los pocos espacios seguros para la comunidad LGBT+ de esa época, y esa acción desató protestas durante varios días.

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Un año después, en junio de 1970, se realizaron las primeras marchas del orgullo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco. Su sentido original no era festivo, sino de protesta para hacer visible a una comunidad que el Estado y la sociedad intentaban mantener en la invisibilidad.

Marchar tiene efectos concretos en derechos y políticas públicas. Entre ellos menciona la despenalización de relaciones entre personas del mismo sexo, el reconocimiento del matrimonio igualitario, protecciones laborales y acceso a servicios de salud en decenas de países.

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La marcha también cumple una función de acompañamiento para personas que no han salido del clóset, ese efecto puede reducir el aislamiento y tener consecuencias en la salud mental de adolescentes y jóvenes LGBT+.

Como referencia, los adultos lesbianas, gays y bisexuales tienen más del doble de probabilidades de experimentar condiciones de salud mental que los adultos heterosexuales. En personas trans, la cifra es de casi cuatro veces más.

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En 2026 marchar sigue siendo necesario por el entorno político internacional. En Estados Unidos se han presentado cientos de iniciativas legislativas contra la comunidad LGBT+, muchas de ellas dirigidas de forma específica a personas trans.