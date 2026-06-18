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Cuánto tiempo debo consumir cúrcuma de manera cotidiana para reducir la inflamación en las rodillas

La cúrcuma gana popularidad como remedio natural para aliviar el dolor e inflamación en las rodillas y apoyar la salud articular

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Tomar cúrcuma con alimentos grasos mejora la absorción de la curcumina, y el ayuno puede disminuirla y causar irritación gástrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la cúrcuma como remedio natural para aliviar el dolor e inflamación en las rodillas ha ganado popularidad entre quienes buscan alternativas a los medicamentos convencionales.

Sin embargo, para obtener resultados reales es fundamental conocer la forma correcta de consumirla: desde la dosis y la frecuencia hasta la combinación con otros ingredientes que mejoran su absorción.

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Tomar cúrcuma de manera adecuada puede marcar la diferencia entre un simple hábito y un apoyo efectivo para la salud articular. Esta es la clave para aprovechar sus propiedades antiinflamatorias y evitar riesgos innecesarios.

Imagen aérea de raíces de cúrcuma, trozos cortados, polvo en un cuenco y cuchara, con hojas verdes, anís estrellado y pimienta en una mesa de madera.
Raíces de cúrcuma frescas, rodajas y cúrcuma en polvo se presentan sobre hojas verdes y una superficie de madera, acompañadas de anís estrellado y granos de pimienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por cuánto tiempo se recomienda tomar cúrcuma en ayunas para reducir la inflamación en las rodillas

Si bien no existe una recomendación oficial única sobre cuánto tiempo tomar cúrcuma en ayunas para reducir la inflamación en las rodillas, los estudios sobre el tema, como algunos publicados en la revista científica Nutrients brindan los señalamientos siguientes:

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Puntos clave según estudios recientes:

  • Los efectos antiinflamatorios de la cúrcuma (curcumina) suelen notarse tras un uso continuo de 2 a 8 semanas, especialmente en dolor articular leve a moderado.
  • La mayoría de los protocolos efectivos usan extractos estandarizados de curcumina (500 a 1,000 mg dos veces al día) combinados con piperina (de la pimienta negra) para mejorar la absorción, y se recomienda tomarlos con alimentos grasos, no en ayunas, porque el ayuno puede disminuir la absorción y causar irritación gástrica.
  • Si decides tomar cúrcuma en ayunas (por ejemplo, media cucharadita en agua tibia con una pizca de pimienta negra), lo ideal es hacerlo todos los días durante al menos 6 a 8 semanas para evaluar si hay mejoría.
  • Si usas suplementos, sigue siempre la dosis y el tiempo recomendado por el fabricante y consulta con tu médico, especialmente si tienes enfermedades crónicas o tomas otros medicamentos.
  • No esperes resultados inmediatos: la acumulación terapéutica de la curcumina requiere varias semanas.
  • No se recomienda para niños, mujeres embarazadas o lactando sin supervisión médica.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Recuerda siempre consulta a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento, ya que la cúrcuma puede interactuar con algunos medicamentos y no es adecuada para todas las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tomar cúrcuma en ayunas para reducir la inflamación de las rodillas

Los beneficios de tomar cúrcuma en ayunas para reducir la inflamación de las rodillas se deben principalmente a la curcumina, el compuesto activo de la planta, la cual tiene efectos antiinflamatorios y antioxidantes que pueden ayudar en casos de dolor articular y procesos inflamatorios crónicos, como la osteoartritis.

Entre dichos beneficios destacan los siguientes:

  • Reducción del dolor y la inflamación: La cúrcuma puede disminuir la rigidez y el dolor en las articulaciones, especialmente en personas con artritis o inflamación crónica de las rodillas. Esto es resultado de la inhibición de moléculas proinflamatorias en el cuerpo.
  • Mejor movilidad: Al reducir la inflamación, muchas personas reportan mayor flexibilidad y menor limitación para caminar o realizar actividades diarias.
  • Alternativa natural: Es una opción para quienes buscan métodos complementarios a los fármacos convencionales o desean reducir el consumo de analgésicos y antiinflamatorios.
  • Efecto antioxidante: La curcumina combate el daño celular causado por el estrés oxidativo, lo que puede contribuir a la salud articular a largo plazo.
  • Potencial preventivo: Su uso regular puede ayudar a prevenir recaídas o episodios recurrentes de dolor e inflamación en personas con enfermedades articulares crónicas.

Consideraciones importantes:

  • Para mejorar la absorción, se recomienda combinar la cúrcuma con pimienta negra (piperina) y, preferentemente, con una fuente de grasa saludable.
  • Tomarla en ayunas puede facilitar la rutina diaria, pero para algunas personas puede ser irritante para el estómago. Si esto ocurre, se recomienda tomarla con alimentos.
  • Siempre es fundamental consultar a un médico antes de comenzar cualquier suplemento, especialmente si ya se toma medicación o se tienen enfermedades crónicas.

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