Deuda externa de México sí aumentó a un nuevo nivel histórico: 1.51 billones en la primera mitad de 2020

Durante el primer semestre del 2020, la deuda total del país, medida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), tuvo un registro de 12.07 billones de pesos, con lo cual se ubicó en 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) anual.

Según el informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cifra que se obtuvo al cierre de junio representa el monto más elevado desde el año 2000, el año más antiguo del que se tienen datos. En el mismo periodo del 2019, el registro fue de 10.51 billones de pesos, por lo que se experimentó un aumento de 1.51 billones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, la explicación en el aumento del 68% se halla, principalmente, en un efecto de valuación por la depreciación del peso frente al dólar de Estados Unidos.

Sin embargo, la dependencia destacó que a pesar del nivel de la deuda que tiene México, éste continúa siendo relativamente bajo en relación a lo visto en otros países, como Italia, donde la deuda pública bruta total supera el 181% de su PIB; en Francia, 144%; en España, 140%; y en Estados Unidos, 129%, entre otras naciones.

Hasta el 2013, la deuda total del país se había mantenido por debajo del 40% del PIB; no obstante, a partir del 2014, año en que ya gobernaba Enrique Peña Nieto, inició un proceso gradual de endeudamiento, mismo que llegó a su punto más alto en 2016, cuando el montó sumó 48.6% del PIB.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que durante su gobierno se haría todo lo posible para no contraer nueva deuda, pues desde su perspectiva, es una política que no le ha dado resultados a México.

“Seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales. No la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB. Por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración”, comentó durante la conferencia de prensa del 6 de junio.

En medio del panorama que dio a conocer el informe de la SHCP, Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, explicó que la evolución del saldo de la deuda se encuentra alineado a los objetivos de la política fiscal para el año en curso, además de que no se buscará un endeudamiento por encima de los aprobado por el Congreso.

“La carta de la deuda la vamos a guardar en caso de que se necesite más adelante”, debido a un rebrote de coronavirus, aunque dijo esperar no usarla. “No podemos colocar más deuda de la que ha sido aprobada, tendríamos que regresar al Congreso para que se apruebe un endeudamiento adicional”, comentó en videoconferencia de prensa.

Por otra parte, la Secretaría también informó que el costo financiero total de la deuda del país ascendió a 252,542 millones de pesos durante el primer semestre del año, frente a los 241,371 millones que se registraron en el mismo lapso del 2019. Esta cifra se constituye de erogaciones para el pago de intereses y gastos asociados con la deuda interna.

Hace unos días, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mostraron que la economía de México registró una contracción histórica en el segundo trimestre debido al freno en la actividad productiva por la pandemia de coronavirus en el país.

En este sentido, el PIB se hundió un 17.3% entre abril y junio, frente a una caída del 1.2% en el primer trimestre del año, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas por el INEGI. Analistas anticipaban una caída ligeramente mayor en el periodo, de un 17.7%, según un sondeo de Reuters.

