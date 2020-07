Llegó a un canal de televisión para confesar que había matado a su esposo y entregarse a la policía: la historia de Elvira

Mujer se entrega a las autoridades, tras confesar el asesinato de su ex pareja (Video: Televisa Guadalajara)

El 10 de enero de 2014, una mujer llamada Elvira Sánchez Puga de 35 años, llegó a las instalaciones de Televisa Guadalajara para confesar que horas antes había asesinado a su esposo y que se quería entregar, pero primero lo iba a anunciar en televisión.

La mujer arribó a la televisora acompañada de su hija de 14 años y dijo “maté a mi esposo y vine a entregarme”, y posteriormente narró que lo había asesinado de tres tiros en un rodeo de San Gaspar de Las Flores, en el municipio de Tonalá, también en Jalisco.

Elvira había vivido en unión libre con Joel Dávila Puga durante más de 18 años, tiempo durante el cual aseguró haber sido víctima de maltratos, humillaciones y agresiones de todo tipo. A pesar de que se habían separado cinco años atrás, el hombre la seguía amenazando, por lo cual decidió comprar un arma.

Elvira relató que ante las amenazas de su ex pareja, decidió comprar una pistola (Foto: captura de pantalla)

El 9 de enero acudió al rodeo para ver a su hijo jinetear, pero el hombre, quien también se encontraba ahí, las empezó a maltratar a ella y a su hija.

“Llegó, se me acercó, le dije que se retirara, se retiró, me volvió a ver y me encontró otra vez, fue cuando me agarró a golpe. También quiso golpear a la niña, pero gracias a Dios no le tocó a ella ningún golpe porque yo la cubrí”, relató Elvira en entrevista con Televisa Guadalajara.

Posteriormente llegó gente de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) a las instalaciones del canal para detenerla, pero, para entonces, a las afueras ya había gente y familiares que apoyaban a Elvira y quienes antes de que se la llevaran gritaban para derechos humanos y organizaciones de protección a la mujer intervinieran en su favor.

Señaló que cubrió a su hija con el cuerpo para evitar que también fuera agredida (Foto: Captura de pantalla)

Sin derramar una lágrima, cuando se despidió de su hija, entonces de 14 años, le dijo “si ves a tu hermanito dile que lo quiero mucho y que se cuiden mucho”.

Elvira fue consignada el 10 de enero de 2014, por el delito de homicidio calificado, ya que de acuerdo con la averiguación previa realizada por un agente del Ministerio Público, ella asesinó a Joel Moisés Dávila Puga, también de 35 años.

Sánchez García narró en su declaración, que horas antes de cometer el homicidio, Dávila Puga la agredió físicamente a ella y a su hija. Por lo que la mujer disparó en contra de su ex cónyuge en repetidas ocasiones.

Al canal de televisión habían asistido familiares y otras personas para apoyar a Elvira (Foto: Captura de pantalla)

Él fue atendido por paramédicos municipales, pero murió debido a que recibió tres impactos de bala.

Al iniciar las indagatoria del caso, un agente del Ministerio Público y elementos de la Policía Investigadora, fueron informados por testigos, que presuntamente era Elvira la persona que había disparado un arma de fuego contra Dávila Puga.

Tras esto, se inició con la búsqueda de la mujer, sin embargo, al día siguiente, Elvira se entregó de forma voluntaria ante las autoridades estatales.

Elvira dijo a las autoridades, que el día del asesinato, Dávila Puga la había agredido a golpes, junto con su hija, por lo que en ese momento, sacó un arma de fuego del calibre .380, y le disparó.

Tras esto, la mujer se fajó el arma y escapó corriendo, pero el trayecto se le cayó, y aún no ha sido localizada por los policías investigadores.

Posteriormente fue enviada al penal de “Afrodita” y puesta a disposición del Juzgado mencionado para resolver su situación jurídica.

Actualmente está presa en la cárcel de Puente Grande en Jalisco.

