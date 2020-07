Este será el sueldo que recibirá Isabel Arvide como cónsul de Turquía

La periodista ahora será ministra en el consulado de Estambul (Foto: Isabel Arvide Limón / Twitter)

En medio de la controversia del nombramiento de la periodista Isabel Arvide Limón como cónsul de México en Turquía, ahora se sabe que su sueldo será superior al del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde que se dio a conocer su nombramiento, la comunicadora ha estado en el ojo del huracán, pues ha sido criticada al ascender a un puesto alto sin haber sido nunca funcionaria pública en ninguna dependencia, es decir, por carecer de experiencia diplomática.

Dicho puesto como cónsul, designado por el mandatario federal venía cocinándose desde marzo de 2020, dos meses después de que Arvide se presentara en una de las conferencias matutinas en el Palacio Nacional para solicitar publicidad al Gobierno.

Isabel Arvide ha sido criticada en redes sociales. Algunos cibernautas le hicieron memes (Foto: Twitter@vampipe)

Fue el pasado 28 de julio, que a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), señaló la amplia trayectoria de más de 40 años como periodista, columnista, analista y comentarista de temas políticos e internacionales en prensa escrita, televisión y radio de la periodista.

¿Cuál será su nuevo salario?

Al pasar de periodista a cónsul, la autora del libro “Mis presidentes. De Echeverría a Peña Nieto: intimidades sobre el poder presidencial en México” (Temas de hoy, 2013), ahora percibirá un salario mayor al del presidente López Obrador.

De acuerdo a la página oficial de la SRE, en su tabulador sobre la embajada de México en Turquía, Isabel Arvide tendrá un salario mensual neto de 6,579.08 euros, que traducidos a pesos, tomando en cuenta el tipo de cambio expuesto por el Banco de México (25.82 pesos por euro) al día 30 de julio, son 169,871 pesos, es decir, casi 60,000 pesos por arriba del sueldo neto del presidente, quien gana 111,933 pesos, según la página de transparencia de nóminas del Gobierno Federal.

Tabulario de salarios según la SRE respecto a lo que ganan los funcionarios mexicanos en Turquía (Foto: Directorio SRE)

¿Cuál es el trabajo que hace un cónsul?

Se trata de un funcionario que brinda servicio al exterior del país, no es de carácter político y debe estar al tanto de la información, propaganda, administración, aduanas, registro público y servicio notarial del lugar donde se encuentra.

El cargo de cónsul, aunque tiene similitudes al de un embajador, éste no puede fungir como representante de un país ante otra nación, por lo que Isabel, al ser ministra, solo se identifica como un escalafón del Servicio Exterior Mexicano (SEM).

En tanto, la función de los consulados es dar asistencia y proteger los intereses de los mexicanos que estén en el extranjero, cuando tengan dificultades, por ejemplo para expedir un pasaporte en caso de que éste se haya extraviado o perdido, o dando acompañamiento para acceder a un representante legal, en caso de que la persona esté imposibilitada para hacer valer sus derechos.

Dichas funciones están definidas por el Artículo 5 de la Convención de Viena sobre relaciones Diplomáticas.

Salario actual del presidente López Obrador (Foto: Captura SFP)

Cabe recordar que tras la críticas en torno a Arvide, el presidente defendió el nombramiento, al decir que “es el derecho que tenemos de nombrar y proponer a quienes consideramos pueden representar a México”.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional dijo que no se no se está violando ningún procedimiento, ya que para dicho cargo no se necesita tener carrera diplomática. “No sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para una cónsul, una mujer periodista...”, dijo el mandatario.

“Yo pensaba que les iba a gustar que una compañera, un compañero de ustedes… Digo, bueno, es que no pertenece a la élite o al grupo conservador de ahora que está en la oposición”, sentenció Obrador.

