Por qué generó polémica el nombramiento de Isabel Arvide como cónsul en Estambul

Isabel Arvide Limón junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Twitter/Isabel Arvide Limón)

La Secretaría de Relaciones Exteriores nombró a seis nuevos cónsules para la representación de México en Del Río, Estambul, Las Vegas, Portland, San Bernardino y Tucson. Se trata de María de la Paloma Villaseñor Vargas, María Isabel Arvide Limón, Julián Escutia Rodríguez, Carlos Quesnel Meléndez, Itzel Francisca De León Villard y Rafael Barceló Durazo.

Sin embargo, el nombramiento de María Isabel Arvide Limón como cónsul titular en Estambul ha generado fuertes críticas por considerar que no cuenta con experiencia diplomática que justifique su participación en esta área de gobierno. Su nombramiento, afirman algunos, responde a su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al comunicar su nombramiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que Arvide Limón tiene una amplia trayectoria de más de 40 años como periodista, columnista, analista y comentarista de temas políticos e internacionales en prensa escrita, televisión y radio en México. Y es precisamente el hecho de que su profesión no está relacionada con labores diplomáticas lo que generó desconcierto en comentaristas, líderes de opinión y usuarios de redes sociales en Internet.

Fragmento de un video editado sobre la participación de Isabel Arvide en la conferencia mañanera del presidente (Foto: Twitter/@vampipe)

La académica Gabriela Warkentin escribió en su cuenta de Twitter: “considero que un nombramiento como el suyo perpetúa el uso solo político de la diplomacia”. Por su parte, el creador de contenido digital “Vampipe” también expresó su desconcierto y publicó “Sí, sí, todos sabemos que es quien pidió chayote al presidente. Sí, ya sabemos que es la que quiere una ley que castigue a quienes ofendan al presidente”.

El periodista Irving Pineda informó la situación expresando: “Aunque falta su ratificación por la Comisión Permanente, @SRE_mx confirmó que María Isabel Arvide Limón, fue nombrada cónsul titular en Estambul. Esto 6 meses después de que pidió al presidente @lopezobrador_ publicidad y atacó a diversos medios de comunicación”.

También María Scherer se sumó a los cuestionamientos: “¿Qué nos hicieron los turcos?”, tuiteó.

Para hablar acerca de la relación de la periodista con el presidente, medios de comunicación e internautas compartieron un fragmento audiovisual de la conferencia matutina en que Arvide Limón participó expresando su opinión sobre la asignación de publicidad gubernamental.

Isabel Arvide retuiteó un comentario sobre Gabriela Warkentin que generó desagrado en redes sociales (Foto: Twitter/@vampipe)

“Quienes tenemos un portal no recibimos un centavo de publicidad. (Preguntó) si usted estaría dispuesto a cambiar esa ley para que no hubiera fake news, para que no le puedan decir mezquino impunemente”, expresó María Isabel Arvide Limón en aquella ocasión. Junto con ese video también se difundió otro en el que la periodista aparece durmiendo durante la conferencia.

Isabel Arvide Limón respondió a las críticas en Twitter y, sin embargo, publicó en su cuenta que “hay tardes en que calladitas somos mas bonitas”. Asimismo, agradeció a todos los usuarios que se expresaron en favor de su nombramiento y en aprobación de su trayectoria profesional.

Las críticas produjeron comentarios de respuesta en defensa de María Isabel. El youtuber Nacho Rodríguez “El Chapucero” la felicitó por el nuevo cargo: “ENVIDIOSOS los chayoteros con @isabelarvide. Bien que les gustaría irse de cónsul aunque sea a Irán. Pero no, se quedan acá en México rumiando vs AMLO TOOOODO el sexenio JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA”.

Los nombramiento no requerirán ratificación del Senado por tratarse de un puesto de carrera (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Arvide no limitó su actividad cibernética para evitar mayor polémica pues compartió el comentario de un usuario que llamó “lencha” a Gabriela Warkentin. Esta situación fue criticada por más periodistas, como Javier Risco.

El nombramiento de los cónsules se dio por atribución del presidente de la República y no requerirá ratificación del Senado por tratarse de un puesto de carrera.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, los nuevos cónsules de carrera implementarán el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario Marcelo Ebrard Casaubon de cumplir con el compromiso de proteger y atender a las comunidades de mexicanos en el exterior.

