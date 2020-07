“No está científicamente demostrado”: López Obrador reveló que López-Gatell le dijo que no es necesario que use cubrebocas si guarda distancia

Foto: Presidencia de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell le han dicho que no necesita usar el cubrebocas para evitar el contagio del COVID-19 si es que mantiene una sana distancia.

Durante su conferencia mañanera realizada este viernes en Oaxaca en donde supervisará el avance de obras que beneficiarán la conectividad en el estado, López Obrador aseguró que el uso del cubrebocas no está científicamente comprobado, pero que si en algún lado a donde asiste es necesario, entonces lo usa.

“A mí tanto el Dr Alcocer como López-Gatell me han dicho que no necesito el cubre bocas si mantengo la san distancia y en los lugares en donde sí es necesario o es una norma por no decir obligatoria, pues ahí me lo pongo. En el avión lo piden, me lo pongo en el avión, en la oficina recibo constantemente a ciudadanos, a dirigentes de todas la organizaciones sociales, ciudadanas, políticas, religiosas, económicas y lo que hacemos es también mantener la sana distancia”, aseguró.

“No quiero entrar en polémica de este tema, (pero) si se considerara que con esto se ayuda (que él use el cubrebocas para poner el ejemplo entre los ciudadanos), entonces lo haría desde luego, pero no es un asunto que esté científicamente demostrado”, destacó.

López Obrador insistió que la pandemia ya va a la baja en el país al tiempo que resaltó la importancia de buscar un equilibrio entre la salud y la situación económica.

“Lo que yo puedo comentarles es que la pandemia está perdiendo fuerza poco a poco. Ha sido muy doloroso lo que ha pasado con la pérdida de vidas humanas, pero ya hay indicios de que va bajando (el aumento en el número de contagios y decesos) tal vez sea por un mayor número de pruebas, por actualización de información eso suele pasar que se presente un día atípico, pero hay que tener toda la tendencia”, dijo.

“Yo estoy pendiente de lo que está sucediendo, les diría diario y tenemos que buscar el equilibrio entre la salud que es fundamental con la situación económica.. es ir abriendo con cuidado, cumpliendo con protocolos pero no quedarnos todo el tiempo inmovilizados… Si se abre y hay un problema de rebote, (vamos) para atrás, pero tenemos que ir saliendo. Incluso es un asunto también de la intimidad, tenemos que ir recuperando nuestra libertad, venciendo nuestros miedos, nuestros temores y algo que es muy importante que nos cuidemos nosotros mismos”, insistió.

Información en desarrollo….