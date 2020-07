Osorio Chong solicitó amparo ante investigación a su patrimonio

Miguel Ángel Osorio Chong es investigado por la Función Pública (Foto: Misael Valtierra/Cuartoscuro)

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se amparó ante la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).

El ex secretario de Gobernación presentó dicho recurso legal tras la investigación que realiza la SFP sobre inconsistencia en una propiedad que adquirió en conjunto con su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo, lo cual dio a conocer Reforma el pasado 17 de julio. También indagan los recursos de sus cuentas bancarias.

La manera en la que se realiza este tipo de actividades es por medio del cotejo de los ingresos de los funcionarios con el monto pagado por los inmuebles, considerando su salario como servidores públicos.

Una parte de la investigación está orientada en un inmueble ubicado en Paso de las Palmas, en Lomas de Chapultepec. Osorio Chong justificó que se afectan sus derechos y que “el procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después”.

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, aclaró que no ha comprado casa en la Ciudad de México porque regresará a vivir a Pachuca (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

De acuerdo con documento al que tuvo acceso Milenio, el amparo que presentó el senador es contra diez artículos, de los cuales ocho están incluido en los “Plazos y mecanismos de registro al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal”, previstos en el Título Segundo Mecanismos de Prevención de Instrumentos de Rendición de Cuentas.

Cabe señalar que la esposa de Osorio Chong también se amparó el pasado 9 de julio.

“No tengo nada que ocultar”.

El ex gobernador de Hidalgo desmintió a través de un video que tenga una propiedad en Paseo de la Palmas y mostró su contrato de arrendamiento.

“Lo dejo claro: no he cometido actos al margen de la ley y no tengo, no tenemos nada que ocultar. Prueba de ello es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho”, detalló, el pasado 17 de julio.

El funcionario aclaró que la vivienda en donde habita es rentada y no le pertenece (Foto: Archivo)

Osorio Chong aclaró que el inmueble en el que habita, es rentado y no es propiedad de él ni de su familia. Es la segunda ocasión en la que se indica que tiene una casa en la Ciudad de México y fue en el 2015 que le hicieron el mismo señalamiento.

Justificó que no ha comprado ninguna vivienda en la capital del país, porque después de que concluya su actual cargo regresará a vivir a Pachuca, de donde es originario.

Consecuencia de acusaciones similares a las actuales, en el 2012, indicó que permitió que se abriera el secreto bancario de sus cuentas personales para que pudieran ser investigadas. De tal modo dijo que no tiene inconveniente en volver a publicar el secreto bancario, actualizado con los últimos años para que no haya duda sobre los movimientos y recursos que ha gastado.

Los inmuebles reportados por el priista son dos terrenos adquiridos en 2007: el primero por 1.1 millones de pesos y el otro por 53,272 pesos, además de un palco que compró por 30,000 pesos en el 2001.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cuentas bancarias y la casa de Lomas: SFP investiga posibles inconsistencias en el patrimonio de Osorio Chong

Osorio Chong negó que entre sus propiedades exista una residencia en la Ciudad de México

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en el Senado, dio positivo a Covid-19

Tras el rastro de García Luna: cómo alcanzó el escándalo a Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong