Hace unos días, en entrevista con Azucena Uresti para Milenio Televisión, el ex comisario General de la Policía Federal Preventiva (PFP), Javier Herrera Valles, señaló que Eduardo Medina Mora (quien renunció a su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser investigado por el delito de lavado de dinero por supuestas transferencias millonarias en Reino Unido y Estados Unidos), nunca inició investigaciones contra el ex titular de la SSP, sólo un “acta circunstanciada” que no tuvo relevancia.