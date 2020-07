Osorio Chong aseguró que no es propietario de una residencia en la CDMX

El legislador del PRI dice que dará la cara ante la SFP (Foto: Cuartoscuro)

Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, desmintió esta tarde a través de sus redes sociales que es falso que tenga una propiedad millonaria en paseo las Palmas, Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, mostrando su contrato de arrendamiento de forma pública.

“Lo dejo claro: no he cometido actos al margen de la ley y no tengo, no tenemos nada que ocultar. Prueba de ello es que aquí estoy y que seguiré dando la cara como siempre lo he hecho”, detalló.

Detalló que ha sido transparente con la declaración de su patrimonio, información que es abierta a la ciudadanía.

“Hago un llamado un llamado a la Secretaría de la Función Pública para que las revisiones en curso y la información que de ellas deriven se manejen con pulcritud. Las filtraciones mediáticas que se han venido dando distraen la atención, contaminan los procesos e inevitablemente generan suspicacias”

Información en progreso...

