José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, dio positivio a COVID-19

Tras varias semanas en la nueva normalidad, México continúa presentando casos de coronavirus y entre ellos se reportó este 27 de julio el del gobernador del Estado de Durango José Rosas Aispuro.

El mandatario estatal compartió su diagnóstico por medio de su cuenta de Twitter, donde comentó que constantemente se realizaba pruebas de la enfermedad por las giras que realiza.

Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de COVID-19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación.