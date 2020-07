“Ya no sufra por mi desprecio”: el contundente mensaje de Lilly Téllez para John Ackerman

“Ya no sufra por mi desprecio”, fue la respuesta que la senadora de Acción Nacional, Lilly Téllez, envió a través de redes sociales al académico John Ackerman, quien por el mismo medio publicó un mensaje que decía “Ni una Lilly Téllez más en las elecciones de 2021″.

Este sábado, Ackerman publicó un video en el que sale la también periodista entrevistando al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. En el diálogo Téllez le pregunta al exmandatario por qué creía él que sus antecesores no habían apostado todos sus recursos políticos para echar a andar una reforma energética como lo estaba haciendo él, y subrayó que para ella esa era la reforma más importante.

Junto a esa grabación John Ackerman escribió: “ Ni una @LillyTellez más en las elecciones de 2021, por favor , admirados amigos de #Morena No perdamos la oportunidad histórica de consolidar la #CuartaTransformacion. Morena arrasará, pero si no eligen buenos perfiles la #4T podría desviarse”.

(Twitter: @JohnMAckerman)

Unas horas después, la senadora por Sonora le respondió al investigador a través de su cuenta de Twitter: “Ya no sufra por mi desprecio @JohnMAckerman Me pidieron ayudarles a ganar la Senaduría para la 4T a sabiendas de que apoyé con absoluta convicción la Reforma Energética . A Morena le convenía mi honestidad en campaña...pero en el poder ya no. Hipócritas”.

Cabe señalar que la legisladora Lilly Téllez dejó ganó su escaño como senadora con el partido Morena (oficialista). Sin embargo, el pasado 14 de abril dejó dicho partido por lo que consideró “diferencias de criterio”. Posteriormente, el 3 de junio anunció su incorporación a la bancada del Partido Acción Nacional.

Tras ese anuncio, casi de inmediato comenzaron a surgir diversas reacciones, tanto de bienvenida como de repudio en contra de la ahora senadora panista a quien le reprocharon haber dejado el partido que la llevó a la curul.

Cabe señalar que Lilly Téllez, de profesión periodista y quien por años formó parte de TV Azteca, se pronunció en diversas ocasiones en contra de las iniciativas para despenalizar el aborto y para legalizar la mariguana en el país, algunas de ellas impulsada por Morena.

Por otro lado, no se trata de la primera vez que Ackerman y Téllez cruzan mensajes de este tipo a través de redes sociales. Al menos en pasado 22 de julio, la senadora arremetió también en contra del académico, en el marco de la elecciones de los nuevos Consejeros Generales del Instituto Nacional Electoral (INE). También a través de Twitter la panista señalaba: “Dos veces le han cerrado la puerta en la nariz a @JohnMAckerman Las puertas que quiere tumbar a golpes: las de las cámaras de Diputados y Senadores”.

(Twitter: @LillyTellez)

De igual manera, el pasado 24 de junio, la legisladora criticó al esposo de Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, luego de que en un tuit este pidiera la renovación de la coordinación de senadores de Morena, cargo que desempeña Ricardo Monreal.

Esto luego de que Monreal se dijera de acuerdo y expresara su apoyo al periodista Carlos Loret de Mola, quien reveló en una investigación una serie de propiedades de las que son dueños el matrimonio Ackerman-Sandoval.

“‘Te he leído y te sigo y en tu trabajo estás en lo correcto” Así le dice @RicardoMonrealA a @CarlosLoret en esta muy interesante entrevista. ¿Qué esperan @MorenaSenadores para renovar su coordinación? Ya lo dijo @lopezobrador_. Es #TiempoDeDefiniciones”, señalaba Ackerman sobre lo dicho por Monreal.

Entonces Lilly Téllez se pronunció sobre al reclamar que Ackerman “truena los dedos” a los senadores de Morena como si fueran perros, e insistió en que era una falta de respeto que el investigador de la UNAM pida que los senadores de Morena demanden el cambio de su coordinador.

(Foto: @LillyTellez)





