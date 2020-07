Embajador de EEUU invitó a votar por la tlayuda oaxaqueña a través de una encuesta en línea

Christopher Landau volvió a apoyar la cultura mexicana (Foto: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO)

Es una verdad nacionalmente reconocida que Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, es una de las personas que más disfruta conocer del país latinoamericano.

Este miércoles reiteró su apoyo hacia la gastronomía mexicana cuando publicó una encuesta de Netflix Latinoamérica que ponía a competir a tres platillos, el choripan argentino, el ceviche peruano y la tlayuda mexicana.

“Llegó el momento, una final de 3 tiempos. ¿Quién ganará el Campeonato Street Food Latinoamérica?”, preguntaba el tuit de la cuenta de la plataforma de streaming para Latinoamérica.

Fue en este momento en el que Landau retuiteó la encuesta pidiendo a los mexicanos que apoyaran a la cocina del suroeste ya que en el momento que hizo esta publicación la tlayuda iba perdiendo por 3 puntos porcentuales ante el choripan.

Así fue como el embajador pidió ayuda a los mexicanos (Foto: Captura de pantalla)

“Amigos mexicanos: ¡apoyemos a la tlayuda para nuestros amigos de #Oaxaca!”, comentó Landau.

Este impulso pareció haber funcionado, ya que hasta las 23:00 horas del mismo miércoles la tlayuda iba venciendo con un 52.9%, el ceviche iba en segundo lugar con 24.8% y el choripan quedó rezagado con un 22.4 por ciento.

A la petición de Landau se sumó el actual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien también le pidió a sus seguidores que votaran por el platillo proveniente de este estado. Aunado a esto, el mandatario oaxaqueño extendió una invitación hacia el embajador para que probara la tlayuda en compañía de una bebida tradicional del estado.

“Estimado Embajador, cuando todo esto pase, lo invitamos a Oaxaca para que pruebe la #Tlayuda con un buen mezcal. Gracias por su apoyo”, escribió Murat.

También, cuando fue cuestionado acerca de si ya ha ido al estado, Landau explicó que hace más de 20 años tuvo la fortuna de visitarlo; además aseguró que no se perderá la Guelaguetza del 2021.

Las tlayudas oaxaqueñas compitieron contra el ceviche peruano y el choripan argentino (Foto: Twitter@clonaze_spam)

“Fui de turista hace 25 años y me gustó mucho, pero aún no he tenido oportunidad de regresar como embajador. Ojalá sea pronto”, deseó.

El pasado lunes la plataforma estrenó la serie "Street Food Latinoamérica", la cual muestra la cultura gastronómica callejera de México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil y Argentina. En el caso de México, la aventura se enfocó en la la capital del estado para conocer las historias detrás de los puestos de tlayudas, memelas y empanadas de mole amarillo.

La capital como la mejor ciudad para visitar

A principios de julio la ciudad de Oaxaca se coronó como la mejor ciudad turística, de acuerdo a la revista especializada Travel + Leisure, así lo informó Miguel Torruco, el secretario federal de Turismo.

Después de que los lectores de la publicación internacional votaran por las 25 mejores ciudades del mundo para viajar, Oaxaca fue elegida como la número uno en los Travel + Leisure World’s Best Awards 2020 entregados por la revista. Sin embargo, no fue el único reconocimiento, pues también la ciudad colonial se erigió como la mejor ciudad de México para visitar.

La ciudad de Oaxaca se coronó como la mejor ciudad turística (Foto: Archivo)

Además dentro de las 25 ciudades referidas también se pudieron colocar otras tres mexicanas: San Miguel de Allende (Guanajuato), la Ciudad de México y Mérida (Yucatán), mismas que obtuvieron el lugar dos, 11 y 24 respectivamente del listado.

De acuerdo a la publicación para llegar a esa posición se consideraron diversos aspectos como el arte, arquitectura, comida, bebidas, historias y artesanías.

“La ciudad también cuenta con un museo de arte moderno en una mansión del siglo XVII y un impresionante sitio arqueológico precolombino. La cultura artesanal no solo está viva en esta ciudad del sur de México, sino prospera”, indicó la publicación.

