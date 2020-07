A un año de la detención de la madre de Emilio Lozoya: la única persona vinculada a proceso por el caso Odebrecht en México

El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló que la empresa pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá (Foto: EFE/Sebastião Moreira)

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), está acusado de lavado de dinero, sobornos y compra ilícita de inmuebles, cabe señalar que miembros de su familia también están implicados en el caso.

En el caso Gilda Margarita Austin, mamá del ex director de Pemex, en un inicio, al menos para Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no era una persona que contemplaba dentro de la investigación que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya, pero sí consideraba a la esposa del ex funcionario, Marielle Helene Eckes y a su hermana, Gilda Susana,

Para la FGR existían los elementos para indagar a Gilda Margarita Austin. De acuerdo con una investigación realizada por la Fiscalía, el 22 de noviembre 2012, Gilda Margarita recibió USD 185,000 de la empresa Tochos Holdings Limited, vinculada a la familia Lozoya, a una cuenta en donde el único beneficiario es el ex director de Pemex, de acuerdo con información de Milenio.

Fue dinero que a su vez fue usado por Marielle Helene Eckes para adquirir una residencia en Ixtapa, Guerrero, por USD 1.9 millones. Aunque también se ha mencionado que fue dinero que se usó para pagar impuesto y servicios de notario público, y la autoridades detectaron que eran ingresos que no correspondían con sus ingresos comerciales o profesionales.

Emilio Lozoya busca negociar beneficios para sus familiares (Foto: Archivo)

Fue el 24 de julio del 2019 que la Interpol detuvo a Gilda Margarita Austin en Alemania. Ella está acusada por delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

En aquel momento, Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya, indicó ella estaba de vacaciones en un isla alemana con sus nieto y “la detuvo la Interpol por una solicitud de la fiscalía mexicana”.

La FGR informó hace un año que Gilda se encontraba vinculada a una orden de aprehensión obtenida por esta institución por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en el caso Odebrecht.

Para noviembre del 2019, fue vinculada a proceso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, en relación con la empresa brasileña y se determinó, en ese momento, que permanecería en arresto domiciliario por seis meses, mientras se realizaban las primeras indagatorias por su probable participación en los delitos antes mencionados.

Tras su extradición, Emilio Lozoy fue trasladado a un hospital (Foto: DPA/Thomas Padilla)

Las autoridades mexicanas consideran que los USD 185,000 son parte de los USD 10.5 millones que la constructora brasileña Odebrecht que dio a Lozoya Austin por los contratos con Pemex.

Hasta ahora, Emilio Lozoya no ha rendido declaración alguna ante la Fiscalía General de la República (FGR) desde su llegada a México, debido a que horas después de su extradición de España fue sometido a una cirugía.

Funcionarios del gobierno federal citados por Milenio, dijeron que por dicha razón los fiscales de la institución no han solicitado fecha a los jueces para celebrar las audiencias donde se le imputará como presunto responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, que no ameritan prisión preventiva oficiosa y que se pueden enfrentar en libertad.

Los delitos forman parte de dos causas penales; una está relacionada con el tema de la planta de Agro Nitrogenados, donde uno de los coacusados es el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo, actualmente detenido en España y que enfrenta su proceso de extradición en libertad condicional.

