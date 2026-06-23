Tensión entre organizaciones de transportistas: estos son los bloqueos programados para el 24 de junio en CDMX

AMOTAC convoca a paro nacional con posibles bloqueos en carreteras y accesos al Valle de México. (Cuartoscuro)

La convocatoria de un paro nacional por parte de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) podría generar afectaciones viales este miércoles 24 de junio en distintos puntos del país, particularmente en los principales accesos a la Ciudad de México y el Estado de México.

Las movilizaciones están previstas a partir de las 7:00 horas e incluirían bloqueos parciales, concentraciones y marchas lentas en carreteras federales y vialidades estratégicas.

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La organización señaló que la protesta busca visibilizar diversas demandas relacionadas con la seguridad carretera, trámites administrativos y condiciones de operación para el sector transportista.

AMOTAC convoca a paro nacional con posibles bloqueos en carreteras y accesos al Valle de México. EFE/Jorge Ábrego

Bloqueos de transportistas podrían impactar principales accesos al Valle de México

De acuerdo con la convocatoria difundida por la AMOTAC, las movilizaciones tendrán presencia en las 32 entidades del país.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones se concentra en la zona metropolitana del Valle de México debido a la relevancia de las vialidades que podrían verse afectadas.

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Miles de automovilistas utilizan diariamente estas rutas para ingresar o salir de la capital, por lo que las autoridades recomiendan anticipar traslados y mantenerse atentos a los reportes de tránsito.

Bloqueos de transportistas podrían afectar los principales accesos al Valle de México.

Entre las vialidades donde podrían registrarse afectaciones destacan:

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Puebla

Autopista México-Cuernavaca

Carretera México-Pirámides

Carretera Chalco-México

Calzada Ignacio Zaragoza

Vía Morelos

Avenida José López Portillo

Arco Norte

Además, en el Estado de México se prevén concentraciones en puntos estratégicos como la caseta de Tepotzotlán, la caseta San Cristóbal, la caseta Cuautitlán-Tultitlán, el entronque Otumba, la carretera Amecameca-Chalco y diversos accesos en la zona de Tultitlán.

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Las demandas que motivan el paro nacional de AMOTAC

La organización transportista señaló que la protesta responde a problemáticas que, asegura, afectan de manera constante al sector en diversas regiones del país.

AMOTAC convocó a un paro nacional para exigir mayor seguridad en carreteras. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Entre sus principales exigencias se encuentran una mayor seguridad en carreteras federales y estatales, así como acciones para combatir robos, extorsiones y actos de violencia contra operadores.

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Principales demandas de los transportistas

Mayor presencia de seguridad en carreteras.

Regulación de tarifas de grúas .

Eliminación de presuntas extorsiones por parte de autoridades.

Simplificación de trámites administrativos .

Agilización de procesos relacionados con licencias , placas y certificados .

Eliminación de algunos permisos municipales para actividades de carga y descarga.

Apoyo para pequeños transportistas .

Atención a denuncias por cobros indebidos y abusos administrativos.

La agrupación también ha manifestado su inconformidad por el incremento en los costos de operación y por diversos procedimientos que, afirma, dificultan el desarrollo de sus actividades.

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Diferencias de postura entre organizaciones del sector transportista

La convocatoria de AMOTAC también generó reacciones por parte de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), organización que difundió un posicionamiento público en el que cuestionó algunos aspectos de la movilización anunciada.

ANTAC cuestionó la convocatoria de movilizaciones realizadas por otros grupos de transportistas.

ANTAC señaló que desde noviembre de 2025 ha mantenido acciones y gestiones relacionadas con la seguridad carretera y la defensa de los derechos del gremio transportista.

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Asimismo, indicó que en meses anteriores la agrupación que ahora convoca a las protestas había manifestado públicamente que no realizaría movilizaciones debido a la relación que mantenía con las autoridades.

En su comunicado, la organización también expresó dudas sobre el momento en que se plantean algunas de las demandas relacionadas con modificaciones legislativas, al señalar que previamente participó en mesas de trabajo y gestiones sobre esos temas.

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La Asociación Nacional Transportista mantiene postura activa en defensa del sector.(FB/ANTAC)

No obstante, ANTAC reiteró que la seguridad de los operadores y las condiciones de trabajo del sector deben mantenerse como una prioridad independientemente de las diferencias entre agrupaciones.

Posible marcha lenta hacia el Zócalo capitalino

La AMOTAC advirtió que, en caso de no obtener una respuesta favorable por parte de las autoridades, algunos contingentes podrían avanzar en marcha lenta hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

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La medida tendría como objetivo llamar la atención de autoridades federales y estatales para abrir espacios de diálogo sobre las problemáticas que enfrenta el sector transportista.

Hasta la tarde de este martes no se habían informado acuerdos que permitieran cancelar o modificar las movilizaciones previstas para este miércoles.

No se descarta una marcha lenta hacia el Zócalo capitalino por parte de transportistas. EFE/Felipe Gutiérrez

Autoridades recomiendan anticipar traslados

Debido a la posibilidad de bloqueos simultáneos en distintos accesos carreteros, autoridades y especialistas en movilidad recomiendan a la población planear rutas alternas y salir con anticipación.

Entre las opciones para evitar algunas de las zonas con posibles afectaciones se encuentran Circuito Interior, Periférico Norte, Gustavo Baz, Avenida Central, Viaducto Tlalpan y diversas carreteras federales paralelas, dependiendo del punto de origen y destino.

Con la movilización programada para las primeras horas del 24 de junio, se prevé una jornada con posibles complicaciones viales tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, especialmente en los corredores que conectan a la capital con municipios conurbados y otras entidades del país.