“Nosotros queremos recuperar el dinero”: López Obrador anticipa fuertes revelaciones de Lozoya

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que las revelaciones del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, como testigo protegido serán muy relevantes, y adelantó que se podrá saber si se compró la Reforma Energética aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, además de la red de corrupción y sobornos entorno a los contratos otorgados a Odebrecht y la compra de la planta de etileno en Coatzacoalcos.

López Obrador celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) haya resuelto la extradición de Lozoya, en calidad de testigo protegido, porque de esta manera no solo se podrá obtener información sobre el caso Odebrecht, la compra de votos para la aprobación de la Reforma Energética o la corrupción en la compra de la planta de etileno; sino que también permitirá recuperar dinero del erario.

“Se permitirá aclarar muchas cosas, porque se va a saber si se compró la Reforma Energética. Por eso es muy importante que la fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya, como testigo colaborador, o como testigo protegido, porque es información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México.

Y no es solo lo de la Reforma Energética, sino lo del asunto de Odebrecht, los contratos que se le otorgaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht, eso es conocido, porque el señor Odebrecht declaró, como testigo protegido en Estados Unidos, que entregó sobornos en México por 10 millones 500 mil dólares, y que por estos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares, eso esta en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos, o es información de la que se tiene conocimiento”, indicó el mandatario méxicano.

Sin embargo, pidió que no se generalice a afirmar que todos los legisladores fueron sobornados, ni adelantar vísperas cuando existe el compromiso, por parte de Lozoya, de dar información a cambio de una reducción de pena y poder castigar a más involucrados.

“No hay que generalizar, ni adelantar vísperas, no especular, si se tiene el compromiso del señor lozoya de dar información, a cambio de una reducción de pena, porque así es el mecanismo del testigo protegido”, expresó.

Foto: Presidencia de México.

López Obrador adelantó que buscará se regrese al erario el dinero que delincuentes de cuello blanco se han llevado, aseguró que “ahora es parejo”, no como antes que solo se confiscaban bienes a grupos criminales relacionados con el narcotráfico.

“Algo que es muy importante en el caso de México, y en todos los casos, en Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero, nosotros queremos recuperar el dinero.

Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la compra de la planta de etileno, hubo al parecer 200 millones de pesos de sobreprecio, pues que ese dinero se regrese al erario.

Por eso yo no veo mal el procedimiento, que no se aplicaba en México, aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco; ya ven que había la diferencia, no se tocaba a la delincuencia de cuello blanco, eran como los hijos predilectos del régimen y sí, y no a todos, los delincuentes comunes, ahora es parejo. Entonces, sí va a ser muy interesante lo que informe el señor Lozoya”, aseguró el presidente de México.

López Obrador, pidió este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR), “cuide” a Lozoya Austin, ante amenazas que pudieran poner en riesgo su vida.

“Ayer le comentaba yo a una persona , y aprovecho ahora para externarlo, y ojalá la fiscalía lo considere porque es autónoma, pero que a este señor lo cuiden, dicen algunos: `no, no está en la cárcel, está en un hospital´; hay que cuidarlo, no solo por su salud, que también merece como cualquier ser humano, pero que también lo cuiden físicamente.

Ayer yo estaba planteando que no porque esté en un hospital, se le deje solo, con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor porque según información que se tiene ya hizo una primer declaración, que presentó formalmente a la fiscalía, en donde ya empieza a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo del dinero, entonces leí también, porque me entero por los medios, de que se filtró esta declaración, ya se tiene, ya casi es del dominio público, y al parecer es cierta, entonces lo que él va a decir , si cumple con el compromiso que tiene con la fiscalía pues va a ser trascendente, muy fuerte”, recalcó López Obrador.