Conmociona a Puebla el hallazgo del cuerpo desmembrado de Guillermina

Guillermina Rubin Ramírez, de 31 años de edad, fue víctima de feminicidio en Puebla (Foto: Twitter@YOPSTH)

El cuerpo de Guillermina Rubin Ramírez, de 31 años de edad, fue hallado desmembrado en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, informó este martes el gobernador de la entidad. La madre de la víctima solicitó ayuda al gobierno estatal y a la ciudadanía para cubrir los gastos funerarios ya que no cuenta con recursos suficientes.

Guillermina salió de su domicilio en la junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en la ciudad de Puebla, alrededor de las 14:00 horas del 8 de julio. Su familia no volvió a verla, por lo que acudió ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, donde se abrió la carpeta de investigación 602/2020/FED.

Pasaron diez días desde que se reportó la desaparición de Guillermina, el 8 de julio, antes de que se hiciera de conocimiento público la localización de su cuerpo. Desde el viernes 17, su familia detuvo la campaña de búsqueda emprendida en redes sociales: “Muchas gracias a todos por su apoyo. Ya fue localizada. Descanse en paz Guillermina Rubín Ramírez”. Pero los detalles sobre su hallazgo se dieron a conocer días después.

#PueblaDeLosFeminicidios es la etiqueta mediante la que se denunció en redes sociales el aumento de este delito en la entidad (Foto: Twitter@YOPSTH)

“Ella se perdió el 8 de julio y la encontraron al otro día, pero como no estuvo el cuerpo completo, ya que la cabeza la encontraron por un lado, el cuerpo por otro lado y los pies aún no aparecen, por eso aún no me la han entregado porque están haciendo muchas investigaciones, para saber quiénes fueron, ya que no fue cualquier persona”, explicó su madre en el noticiero Buenos Días.

Parte del cuerpo de Guillermina fue localizado en la colonia Guadalupe Hidalgo y el resto en un paraje del municipio de Santa Clara Ocoyucan. Según informó el gobierno estatal, aún no se ha localizado la última parte de su cuerpo.

“Guillermina de 31 años. Parte de su cuerpo fue encontrado en Santa Clara Ocoyucan. Fue identificada por sus padres. Pero otras partes de su cuerpo fueron encontradas en otros lugares. Se están haciendo las pruebas genéticas para corroborar que sean del mismo cuerpo y poderlas entregar a familiares. Es un asunto que no va a quedar impune. Es un asunto que tenemos que resolver como lo hacemos en cada caso”, refirió el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, este martes 21 de julio.

Organizaciones feministas se manifestaron en la ciudad de Puebla en rechazo al feminicidio de Angie Michellle Vera (Foto: Twitter@CinthyaaRR)

La familia de Guillermina aseguró no contar con recursos económicos suficientes para darle sepultura, por lo que diversas organizaciones feministas de la entidad solicitaron al gobierno de Puebla acelerar la entrega de sus restos y cubrir el costo de los servicios funerarios.

Tras conocerse la noticia de su muerte, se impulsó el uso en redes sociales de la etiqueta #JusticiaParaGuille, donde el repudio a su asesinato se sumó a la expresiones de protesta motivadas por los feminicidios más recientes en la entidad: el de Angie Michellle Vera, de 19 años, y el de Marisol Lobato Clemente, de 32 años.

El fin de semana pasado, en respuesta al asesinato de Angie Michellle, organizaciones feministas se manifestaron en la plancha del zócalo de Puebla y durante un evento público del gobernador Miguel Barbosa. La campaña de protesta y difusión de información sobre la grave situación de feminicidios en Puebla se identificó con la etiqueta #PueblaDeLosFeminicidios.

El secretario Alfonso Durazo informó que el feminicidio va a la alza en el país (Foto: Presidencia de México)

Según refieren medios locales, el de Guillermina es el feminicidio número 76 en Puebla en lo que va de 2020. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Puebla reporta alrededor de 50 casos menos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó el lunes 20 de julio que el feminicidio va a la alza en el país, junto con delitos como la trata de personas y la violencia familiar. Esto a pesar de que, en términos generales, el homicidio doloso registró una baja durante los últimos cuatro meses. El feminicidio, a nivel federal, aumentó en 7.7% en el último semestre. En junio, los feminicidios aumentaron en 35.62%, con 99 víctimas a nivel federal.

El estado de Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en registro de feminicidios, a la zaga de el Estado de México, Veracruz y Ciudad de México. Le sigue en quinta posición el estado de Nuevo León.

