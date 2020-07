Cámara de Diputados avaló nuevos consejeros del INE (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este miércoles 22 de julio, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro alcanzó un acuerdo para designar los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proceso de selección fue sonado en distintos medios de comunicación y redes sociales por la complejidad de decantación de todos los candidatos; sin embargo, al final, los seleccionados fueron Norma Irene De la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uc-Kib Espadas Ancona.

Cabe recordar que el penúltimo proceso de filtrado fue caracterizado por una serie de quejas basadas en cuestiones ideológicas entre miembros de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en donde John Ackerman, miembro del Comité Técnico que selección a las cuatro quintetas finales, alzó la voz y disintió de la capacidad de los 20 finalistas.

El listado completo de las últimas quintetas es el siguiente.

Quinteta uno:

Rita Bell López Vences

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Olga González Martínez

Norma Irene De la Cruz Magaña

Jessica Rojas Alegría

Quinteta dos:

Carla Astrid Humphrey Jordán

Ana Lilia Pérez Mendoza

Iulisca Zircey Bautista Arreola

Sofía Margarita Sánchez Domínguez

Alma Eunice Rendón Cárdenas

Quinteta tres:

José Martín Fernando Faz Mora

Luis Octavio Vado Grajales

Yuri Gabriel Beltrán Miranda

Marco Iván Vargas Cuéllar

Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz

Quinteta cuatro:

Gustavo Miguel Meixueiro Nájera

Rodrigo Escobar Garduño

Francisco Javier Aparicio Castillo

Uc-Kib Espadas Ancona

Jesús Arturo Baltazar Trujano

Ante esta selección preliminar, el doctor en derecho y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expuso cinco ejemplos de lo que a él le parecen perfiles que no deberían de haber pasado, pues presumió que existe conflicto de intereses para algunos miembros, nepotismo y cercanía con ciertos partidos políticos.

1.- Javier Aparicio, quien fue cuestionado por su complicidad en el presunto fraude electoral de 2017 en el Estado de México; sin embargo, tres integrantes del Comité laboran con él en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

2.- Alma Eunice Rendón, prima hermana del actual Consejero Ciro Murayama Rendón.

3.- Iulisca Bautista, actualmente asesora en el INE con un Consejero cercano al PAN y ella con fuertes vínculos con el PRD.

4.- Carla Humphrey, antigua asesora en el Instituto Federal Electoral (IFE) de Alonso Lujambio y Arturo Sánchez. Asimismo, en 2005 fue cuota del PAN para el Consejo Electoral del entonces Distrito Federal.

5.- Jessica Rojas Alegría, quien tiene una larga y conocida trayectoria como operadora política-electoral en el Estado de México, donde el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida desde hace 90 años.

Ante estos señalamientos, cabe destacar que Carla Astrid Humphrey Jordán quedó como nueva consejera del órgano electoral mexicano y fue señalada por el esposo de Irma Eréndira Sandoval como muy cercana al Partido Acción Nacional (PAN).

Las negociaciones entre legisladores fueron controvertidas, pues tan sólo en el partido del presidente, algunos miembros llamaron a desacreditar las últimas quintetas presentadas, mientras que otros los nombraron “golpistas” y a partir de estas declaraciones hubo enfrentamiento interno entre ideologías izquierdistas en Morena.

Después de que Ackerman criticara las quintetas y manifestara su “voto disidente”, Porfirio Muñoz Ledo señaló durante una conferencia en línea que se trata de un golpismo ideológico.

“Los voy a calificar: son golpistas. Mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia, no la quieren. Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, pero tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varios ocasiones”, acusó el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional.

Al respecto, la diputada federal Dolores Padierna se refirió al miembro his tórico de Morena como un “francotirador verbal”.

“Creo que el compañero, a raíz de que salió de la Mesa Directiva, se volvió en un francotirador verbal, le tira a todo lo que sea Morena, todo lo que sea gobierno, y siempre coincide con las derechas, entonces, yo no sé quién es el golpista, porque la verdad, él está siendo más aliado de los adversarios que de nosotros”, declaró la legisladora durante otra conferencia en línea.

