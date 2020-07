Es un “francotirador verbal”: Dolores Padierna le contestó a Muñoz Ledo (Foto: Cuartoscuro)

Dolores Padierna, diputada federal de Morena, llamó “francotirador verbal” a su compañero de bancada Porfirio Muñoz Ledo, esto después de que él se refiriera como “golpistas” a los morenistas de la Cámara Baja que exigieron rechazar las cuatro quintetas de finalistas aspirantes a ocupar un lugar en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Creo que el compañero, a raíz de que salió de la Mesa Directiva, se volvió en un francotirador verbal, le tira a todo lo que sea Morena, todo lo que sea gobierno, y siempre coincide con las derechas, entonces, yo no sé quién es el golpista, porque la verdad, él está siendo más aliado de los adversarios que de nosotros”, declaró la legisladora.

La discrepancia en Movimiento Regeneración Nacional (Morena) nace en el proceso de selección de cuatro consejeros del INE pues, tras la publicación de los 20 finalistas, hecha por Mario Delagado, militantes y personajes relacionados al partido magenta manifestaron su desacuerdo con los miembros, de tal razón que exigieron que se rechazara dicho listado.

Consejo General del instituto nacional electoral (INE) (Foto: Cuartoscuro)

Una de las primeras voces que salió a la luz fue la del doctor John Ackerman, miembro del consejo técnico de selección de consejeros, quien señaló que al menos cinco de los finalistas tendrían conflictos de intereses y/o sus criterios estarían comprometidos de alguna forma si llegaran a ser parte del consejo.

El miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refirió que tanto hombres como mujeres de las quintetas no son lo mejor que pudo haber llegado al final del proceso.

Para sustentar su acusación, el doctor en derecho constitucional ofreció cinco ejemplos.

1.- Javier Aparicio, quien fue cuestionado por su complicidad en el presunto fraude electoral de 2017 en el Estado de México; sin embargo, tres integrantes del Comité laboran con él en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

2.- Alma Eunice Rendón, prima hermana del actual Consejero Ciro Murayama Rendón.

John Ackerman manifestó su voto disidente ante ante el INE (Foto: Archivo)

3.- Iulisca Bautista, actualmente asesora en el INE con un Consejero cercano al PAN y ella con fuertes vínculos con el PRD.

4.- Carla Humphrey, antigua asesora en el Instituto Federal Electoral (IFE) de Alonso Lujambio y Arturo Sánchez. Asimismo, en 2005 fue cuota del PAN para el Consejo Electoral del entonces Distrito Federal.

5.- Jessica Rojas Alegría, quien tiene una larga y conocida trayectoria como operadora política-electoral en el Estado de México, donde el PRI ha gobernado de manera ininterrumpida desde hace 90 años.

Es por este tipo de reclamos, que Muñoz Ledo señaló durante una conferencia en línea que se trata de un golpismo ideológico.

Porfirio Muñoz Ledo calificó de golpistas a quienes pidieron derogar las quintetas finalistas (Foto: Cuartoscuro)

“Los voy a calificar: son golpistas. Mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia, no la quieren. Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, pero tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varios ocasiones”, acusó el doctor en Ciencia Política y Derecho Constitucional.

Asimismo, Muñoz Ledo y Lazo de la Vega expuso que lo que está en juego con este tipo de actitudes es la legitimidad del partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México, pues se debe de trabajar en favor de la institucionalidad de los órganos que garantizan la legitimidad de los procesos electorales.

Por su cuenta, la egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicó en su cuenta oficial de Twitter que el INE debe de tener consejeros independientes y desligados de partidos políticos.

“Necesitamos consejeros que voten, como sugeríamos a la entrada de esta Legislatura, para reducirse el presupuesto, que nadie gane más que el Presidente. Hoy tienen exorbitantes salarios, prerrogativas económicas y grandes privilegios, no solo consejeros, también altas burocracias”.

