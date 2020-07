Cae en la CDMX el exsubsecretario de finanzas de Tamaulipas ligado a la operación de 52 empresas ‘factureras'

Cristóbal Rosales, exsubsecretario de finanzas del exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, fue detenido este domingo en la Ciudad de México cuando salía de un domicilio en el que vivía en el barrio de Polanco. La captura fue llevada a cabo por agentes capitalinos en cooperación con la Fiscalía de Tamaulipas. Rosales fue trasladado posteriormente a la capital tamaulipeca Ciudad Victoria donde ingresaría al penal.

Rosales fue subsecretario de Finanzas del exgobernador de Tamaulipas Egidio Torre Cantú, cuya admisnistración tuvo lugar entre 2011 y 2016. La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), indicó que el ahora detenido junto al notario Marco Antonio (N), crearon 52 empresas falsas con las que cometieron un desfalco de 2 mil millones de pesos al erario de dicha entidad entre 2014 y 2016.

De acuerdo con El Financiero, en junio del 2018 ya se había girado una orden de aprehensión contra Rosales por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, un juez federal le otorgó un amparo. Posteriormente, el pasado 15 de junio, se le giró una nueva orden de aprehensión, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

En la agrupación delictiva a la que se le vincula también están implicados Jorge Silvestre “N”, exsecretario de Finanzas del estado y Jorge “N”, el exjefe de Pagos de la Secretaría de Finanzas, quienes se encuentran prófugos desde el año pasado.

La UIFE reveló que las empresas fantasma los acusados facturaron al Gobierno de Tamaulipas 2 mil millones de pesos, y también facturaron a gobiernos municipales y a otros gobiernos del país, casi 10 mil millones de pesos. Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común; se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.

Por estos hechos se integraron 56 expedientes que han derivado 23 carpetas de investigación por actos de corrupción de exservidores públicos y actividades de delincuencia organizada. Hasta el momento van cuatro personas detenidas, cinco vinculadas a proceso y quedan pendientes 105 órdenes de aprehensión.

Además, entre los funcionarios que continúan prófugos se encuentra el exalcalde de la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Carlos “N”, quien tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, principalmente, señalaban las autoridades de la unidad de inteligencia, porque dentro de las investigaciones encontraron irregularidades sobre 48 empresas que se desempeñaron como proveedores de servicios a dicho municipio.

Sin embargo, durante la revisión realizada por la Auditoría Superior de Tamaulipas algunas de ellas no comparecieron, otras no fueron localizadas y las que sí se localizaron no pudieron comprobar la materialidad de lo consignado en la facturas, por lo que se abrieron carpetas de investigación porque presumiblemente se trata de operaciones simuladas.

El titular de la UIFE indicó que también se solicitó Ficha Roja a la Interpol contra el ex presidente municipal de Nuevo Laredo, implicado en una de las 15 carpetas de investigación.

Mientras que descartó, hasta el momento, que se esté investigando de manera directa al exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

En tanto, a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó las cuentas bancarias de 42 empresas factureras que habrían realizado operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.

Dichas compañías están acusadas de haber emitido comprobantes de operaciones inexistentes, informó el UIF sin dar datos sobre las personas morales que fueron acreedoras de esta acción. Sin embargo, sí dio a conocer que estas fueron identificadas con base en una lista que le entregó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).





MÁS SOBRE ESTE TEMA:

UIF bloqueó cuentas 42 empresas factureras que fueron señaladas por Andrés Manuel López Obrador

SEP, IMSS, UNAM, entre los clientes de las empresas factureras denunciadas por el SAT

La UIF prepara otro golpe al CJNG: investiga 2,325 cuentas del narco, la mayoría de este cártel