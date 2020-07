Compras discrecionales en el extranjero pone en peligro el abasto continuo: industria farmacéutica respondió a AMLO (Foto: Cortesía)

La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), señalaron que el desabasto de medicamentos en México se debe a la falta de planeación y de transparencia en los procesos de adquisición por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, estas cámaras y asociaciones representativas de la industria farmacéutica señalaron que el mecanismo implementado de compras en el extranjero no van a solucionar este problema.

Al respecto, cabe señalar que en lo que va de este año, el 70% de los insumos se adquirieron por adjudicación directa, esto quiere decir que apenas el otro 30% restante se hace por medio de procesos de licitación.

La industria farmacéutica señaló la propuesta de AMLO como no eficiente para resolver el problema de medicinas (Foto: EFE / Jorge Torres)

“Las compras discrecionales en el extranjero no resolverán el problema del desabasto y los diferentes problemas de disponibilidad de medicamentos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud (SNS), se deben a la falta de planeación y transparencia en los procesos de adquisición de las entidades compradoras de estos insumos en el último año y medio, y no a que la industria establecida en México no tenga la capacidad de producir con calidad y precio”, informaron.

Este reproche fue en respuesta a las acusaciones del jefe del ejecutivo federal, cuando explicó que dentro de esa industria había mucha corrupción que propiciaba un ambiente oprobio para el sistema de salud y adelantó que el Gobierno Federal hará compras en el extranjero con supervisión de la ONU.

“Se ha dificultado mucho porque era mucha la corrupción en la compraventa, algo escandaloso, de miles de millones de pesos y los que se beneficiaban con la venta están molestos”, dijo López Obrador en conferencia de prensa.

México atraviesa una crisis de salud y los medicamentos están escaseando (Foto: EFE / Shenka Gutiérrez)

Esta estrategia fue criticada por los industriales mexicanos; sin embargo, no explicaron cómo, sólo señalaron las consecuencias que ellos vislumbran de acuerdo a los números que reportaron en sus afectaciones comerciales.

“No resuelve el problema, y puede provocar un grave daño a la industria farmacéutica establecida en México y la pérdida de la soberanía sanitaria, con importantes consecuencias para la continuidad y suministro de los tratamientos de los pacientes y de a economía del país”, continuaron.

Los empresarios subrayaron la necesidad de transparentar los métodos de adquisición de insumos y acatar los procesos establecidos por la Constitución y los compromisos internacionales de México pues, de acuerdo con ellos, “basta señalar que para el abasto del 2020 solo se licitó el 30% de los requerimientos, siendo el 70% restante adquirido a través de adjudicaciones directas”.

AMLO propuso comprar medicamentos en el extranjero con supervisión de la ONU (Foto: Cuartoscuro)

En cuanto al desabasto y falta de disposición de los medicamentos, la industria explicó que “para contar con ellos se precisan, con anticipación y meses de planeación, contratos que generan certeza de producción para preparar la disponibilidad que demanda la población mexicana”.

Por su parte y ante los señalamientos de corrupción por parte del gobierno de la 4t, los representantes de la industria farmacéutica en el país solicitaron a AMLO que se actúe en consecuencia: que se encuentren a los responsables y finquen las sanciones correspondientes a los supuestos infractores.

“Existe una gran competencia en esta industria que impide que haya una concentración de mercado por lo que no da lugar al monopolio. Estamos seguros de que el diálogo abierto y respetuoso permitirá perfeccionar los mecanismos para el abastecimiento con oportunidad, asequibilidad y calidad, y transitar de esta manera hacia un sistema que, con transparencia y buena planeación, fomente aún más la competencia en beneficio del sector salud y de la población mexicana”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El duro mensaje de López-Gatell contra el consumo de refresco: “¿Para qué necesitamos el veneno embotellado?

Mapa del coronavirus en México 19 de julio: la curva de contagios continúa su ascenso implacable en Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí

Mapa del coronavirus en México 18 de julio: se disparan rebrotes en Yucatán, Q. Roo, Jalisco, Oaxaca, BCS y vuelven a rojo