César Duarte solicitó amparo para no ser extraditado a México

detenido César Duarte (Foto: Twitter@_frankyJalisco_)

El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, promovió un amparo para evitar que el gobierno mexicano solicite a Estados Unidos su extradición.

En la demanda de garantías también reclama la orden de aprehensión librada en su contra y la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional.

De acuerdo con los diarios Milenio y El Universal, el recurso legal fue radicado en el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, cuya titular es la jueza María Dolores Núñez Solorio.

Hasta el momento se sabe que la juez aún no ha decidido si admite o no a trámite la demanda del ex gobernador.

César Duarte fue detenido el pasado 8 de julio en Miami, Florida, por elementos del Servicio de los Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base a una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos, luego de tres años de permanecer prófugo.

FOTO DE ARCHIVO.( REUTERS/Jose Luis González)

César Horacio Duarte Jáquez, gobernó Chihuahua de 2010-2016 y fue una de las caras que Enrique Peña Nieto presumió como parte de la generación del “nuevo PRI”.

Durante su administración, dejó al estado en la bancarrota luego de perpetrar el desvío y disposición indebida de 1,200 millones de pesos, además de ser acusado de haber entregado recursos de la nómina del estado a varias campañas del PRI en 2015.

Aunado a esto, investigaciones periodísticas dieron a conocer los excesos ocurridos durante su mandato. Era afecto a las grandes fiestas y tenía departamentos de lujos y de ranchos con búfalos y otros animales exóticos.

No suficiente con eso, tuvo su propio banco. Y fue apoyado por el, en ese entonces, secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien autorizó que César Duarte fuera el accionista mayoritario del Banco Progreso de Chihuahua.

Junto con uno de sus secretarios de confianza, Jaime Herrera Corral, César Duarte creó un fideicomiso con el que aportaría al menos 65 millones de pesos para “salvar” las finanzas del Banco Unión Progreso en 2012, a través de acciones de Banorte con el que pretendían obtener el 15% de la ganancia con la operación del dinero.

En 2014, se detectaron 342 transferencias del gobierno del estado de Chihuahua hacia el Banco Unión Progreso, donde se contabilizaron al menos 80,000 millones de pesos en pagos que salieron desde la Secretaría de Hacienda.

Al término de su gobierno, Duarte Jáquez se esfumó.

Luis Videgaray y César Duarte (Foto: especial)

Fue al inicio de la administración del actual gobernador Javier Corral, en 2016, que comenzó la investigación contra César Duarte, al denunciar que había un desfalco millonario a las arcas públicas.

En 2017 se emitió una orden de aprehensión contra el ex gobernador, tras detectar una deuda pública por 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario de alrededor de 6,000 millones de pesos y el desvío de al menos 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI en 2015, lo cual fue conocido como la “Operación Safiro” (con “s”) en el cual seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal gobernados por el Revolucionario Institucional desviaron 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.

La “Operación Safiro” quedó al descubierto tras una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y luego con la captura de Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, se supieron más detalles.

Yáñez declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT (que depende de la SHCP encabezada en ese momento por Luis Videgaray) y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Yáñez Herrera fue sentenciado a sólo cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.

El 25 de enero de 2019, la Comisión partidaria del PRI decidió expulsarlo de sus filas, pero fue hasta el 12 de junio de ese año que fue confirmado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Duarte Jáquez permaneció prófugo durante más de tres años hasta que este miércoles 8 de julio fue detenido por autoridades estadounidenses en el estado de Florida.

