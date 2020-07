“Ni modo que lo haya hecho solo”: López Obrador confía en que extradiciones de Duarte y Lozoya desenmascaren el régimen de corrupción anterior

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este lunes las extradiciones del exgobernador de Chihuahua, César Duarte y del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, acusados de actos de corrupción; y explicó que, independientemente del castigo, su apuesta es a que se conozca cómo funcionaba la red de corrupción y quiénes participaron, pues, dijo, los ex funcionarios pertenecían una banda de cuello blanco.

“Apuesto mucho al ejemplo, al que sea mal visto al corrupto, que se estigmatice la corrupción. Ahora por ejemplo vienen personajes que estuvieron en actos de corrupción o se les acusa de actos de corrupción, porque son las autoridades las que van a juzgarI

independientemente de lo que podemos recuperar si hay bienes sustraídos ilegalmente del patrimonio público, independientemente del castigo que de acuerdo a la ley se les tiene que aplicar; un elemento importante también de justicia es que se pueda informar de cómo funcionaba, del régimen de corrupción; porque actuaban con prepotencia y nunca pensaron de que se iban a dar a conocer estos actos de corrupción, y lo más que se hacía era condenar a una persona, era un chivo expiatorio.

Ahora sería importante que no se laven las manos todos, que no se ensañen en una persona que fue parte de una banda de cuello blanco, que se dedicó a robar, porque ni modo que lo haya hecho solo, que no hayan participado todos”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador reiteró que Lozoya aceptó su extradición a cambio de beneficios jurídicos, pues esta dispuesto a informar sobre la red de corrupción.

“El caso del director de Pemex, Lozoya, que va a ser extraditado, el mismo aceptó su extradición y está dispuesto a informar de lo que sucedio”, dijo el presidente.

El mandatario mexicano explicó que Pemex aún tiene una deuda por la compra fraudulenta de la planta Fertinal, operación por la cual está detenido Lozoya, y que de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República, también estuvo involucrado el Poder Legislativo.

“Imagínense, independientemente de la pena, de lo que podemos recuperar, porque se utilizó dinero público, todavía Pemex tiene deudas de la planta de fertilizantes que se compró de manera fraudulenta, pero que él informe, aclare cómo fue.

Esto de acuerdo a lo que informó el fiscal, tuvo que ver hasta con el Poder Legislativo, o sea que están involucrados legisladores, vamos a sacar todo esto... que se sepa”, recalcó López Obrador.

Información en desarrollo