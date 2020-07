“Ejerzamos nuestra libertad”: AMLO llamó a reactivar las actividades económicas

Andrés Manuel López Obrador llamó a la reactivación de actividades económicas (Foto: Cortesía / Presidencia)

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal está atendiendo los problemas que atañen al país, esto al asegurar que continúa su lucha contra el nuevo coronavirus en México al tiempo que se implementan políticas sociales para paliar el daño económico que el virus deja a su paso.

A raíz de que un estudio reveló que 16 millones de mexicanos resultaron afectados por la crisis económica que generó la pandemia, a tal grado que ahora pertenecen a la pobreza extrema, el gobierno de la 4T promueve medidas para combatir la pobreza.

De acuerdo con un informe del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este deterioro en la economía de millones de familias se manifestó entre los los meses de febrero y mayo del 2020, mismos que coinciden con el periodo de aislamiento social para combatir el COVID-19 en México. Es decir que el número de gente en pobreza extrema por ingreso habría pasado de 22 a 38 millones.

Según la UNAM, 16 millones de personas se sumaron a los niveles de pobreza extrema

El jefe del ejecutivo federal reconoció que existe una crisis económica y un número grande de personas que se dedican al comercio informal para materializar el sustento de sus familias, por lo cual explicó que debe de haber una reactivación de este tipo de actividades pero con las medidas adecuadas de salubridad.

“Salir a la calle si es necesario, si en la calle nos ganamos la vida pues hay que salir. ¿Cómo salir a la calle? Bueno, con cuidado; lo podemos hacer con la sana distancia, no agrupandonos, no permitiendo que haya mucha gente junta para que no haya la transmisión del virus”.

Al respecto, el mandatario nacional agradeció que la Secretaría de Salud (SSa) implementara la rueda de prensa celebrada diariamente en Palacio Nacional en punto de las 19:00 horas donde el subsecretario de prevención y promoción de la salud difundiera las medidas de higiene necesarias para evitar la transmisión, así como el avance de la enfermedad en el país.

AMLO manifestó su admiración y respeto a Hugo López-Gatell





“Ya sabemos que se tiene que hacer, porque se ha informado bastante, por eso mis respetos y mi admiración al doctor Hugo López-Gatell”, refirió.

De igual forma, reconoció la labor de la sociedad para cooperar con las medidas sanitarias, en especial con la de el aislamiento social.

“Si hemos podido enfrentar a la pandemia es por la actitud responsable consciente de nuestro pueblo. Por eso vamos a salir adelante”, dijo.

Después de estos agradecimientos, el tabasqueño dijo que su gobierno debe de cuidar los equilibrios: la salud del pueblo y que se recupere la economía. “Por eso fui a EEUU, para que se reactive la economía sobre el tratado de libre comercio”, apuntó en materia de macroeconomía y el mensaje que dio esa visita a los inversores extranjeros.

AMLO explicó las medidas tomadas por el gobierno en apoyo a la economía familiar (foto: Cortesía / Presidencia)

“Este tratado llega en un momento muy oportuno porque va a significar más inversión, va a significar la creación de fuente de trabajo, empleos y bienestar para nuestro pueblo”, aseguró en cuanto al tratado comercial más importante de México.

También dijo que está impulsando la economía desde abajo hacia arriba, en vez de “derramar recursos arriba para que permeen hacia abajo, nosotros estamos entregando directamente los apoyos abajo y por eso puedo informarles que cerca de los 4 millones de créditos que decidimos otorgar ante la pandemia, de abril a julio ya se han entregado 1 millón 423,768 y estamos hablando de una inversión de 88,017 millones de pesos”.

De acuerdo con lo explicado por el presidente, estos apoyos se entregan a comerciantes, artesanos, talleristas, taxistas, tianguistas, meseros, músicos, entre otros, y al mismo tiempo se siguen dispersando recursos para estudiantes, campesinos, adultos mayores y niñas y niños con discapacidad.

