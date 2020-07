Reunión de López Obrador con Trump fue un acto de sumisión y no de diplomacia: León Krauze

La reciente y corta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, fue calificada como “positiva” o “bien librada” por varios analistas de política y líderes de opinión en México.

Y es que lejos del riesgo que representó que López Obrador aceptara la invitación de uno de los presidentes más agresivos en la historia con los mexicanos y en plena campaña electoral para su reelección, fue un encuentro donde ambos se colmaron de elogios y muestras de admiración.

“ Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos ”, dijo AMLO en su discurso en la Casa Blanca.

Sin embargo, para el periodista mexicano León Krauze el primer viaje oficial al extranjero del presidente de México fue un acto de subordinación más que una señal de heroísmo por la entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el pasado 1 de julio.

Así lo señaló en su texto titulado “La diplomacia de subordinación de AMLO en la Casa Blanca”, publicado este jueves en portal de Washington Post:

El hecho de que haya decidido visitar a Trump para alabarlo personalmente y regocijarse por un tratado comercial que ya está en vigor —en medio de una crisis sanitaria y una campaña presidencial, además— no es tanto una señal de heroísmo, como algunos aduladores de López Obrador repiten, sino de capitulación

De acuerdo con Krauze, su reunión con Trump en la Casa Blanca fue coreografiada meticulosamente, diseñada para crear la oportunidad de una sesión de fotos para celebrar el inicio del T-MEC, lo que a su parecer no justificaba dicha visita.

En este sentido destacó la “sabia” decisión de Justin Trudeu, primer ministro de Canadá, de cancelar su participación al considerarla imprudente en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus (COVID-19), y sobre todo, por la campaña de reelección de Trump.

Además, para el periodista el presidente López Obrador delegó varios viajes internacionales que justificaban más su presencia.

Nunca visitó Washington para formar parte en las tensas negociaciones comerciales. No solicitó un encuentro personal con Trump cuando el gobierno estadounidense amenazó con imponer aranceles si México no aceptaba la implementación de las brutales políticas migratorias de Trump. No fue a la reunión del G-20 en 2019