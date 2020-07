“Estamos en paz”: Beatriz Gutiérrez Müller aceptó las disculpas de José Cárdenas, quien ofendió a su hijo

Beatriz Gutiérrez Müller aceptó las disculpas de José Cárdenas (Foto: Archivo)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, aceptó las disculpas ofrecidas por el periodista José Cárdenas tras haberse referido a su hijo por un apodo que alude a su color de piel.

“Recibo sus palabras; estamos en paz. La familia no debe de estar incluida, menos aún un menor de edad. Que le vaya bien”, concluyó la doctora en Teoría Literaria.

La doctora en letras aceptó las disculpas del comunicador (Foto: Twitter / @BeatrizGMuller)

El 8 de julio, el comunicador se retractó de una declaración que tuvo, en la que mencionó a Jesús Ernesto, el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, de una forma despectiva:

“El presidente de la república está furioso con sus críticos, con esos perros callejeros. Pide a la legión disidente de la cuarta transformación morderlo a él, pero no dar tarascadas a su esposa y a su hijito apodado el chocoflan, no ser abusones, pues”, dijo.

Tras reflexionar sobre su declaración, subió un video a su cuenta oficial de esta red social en el que expresó:

“Hice una referencia, desafortunada, que cruzó la línea del decoro profesional: cité el apodo que le han puesto al hijo menor de la familia López Obrador-Gutiérrez Müller. Estoy de acuerdo con el padre y la madre. Eso no se vale. Por esa referencia innecesaria y ofensiva, ofrezco una disculpa. Andrés Manuel López Obrador y quienes me conocen saben que lo digo en serio, quienes no, me queman en leña verde abrazado por el fuego purificador”, expuso el egresado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y con casi 50 años en el oficio de la información.

El comunicador se expresó de un menor de edad por su apodo, mismo que es discriminatorio (Foto: Twitter / @JoseCardenaz1)

Inicialmente, Gutiérrez Müller no se posicionó directamente sobre la ofensa a su hijo, pero dio retuit a un comentario de Jorge Armando Rocha, quien preguntó: “¿Ya se disculpó José Cárdenas con un menor de edad al que denigra por el odio enfermizo a su papá, AMLO?”. A su vez, la historiadora comentó una columna de Paola Rojas, quien escribió sobre atacar a los menores y titulada #ConLosNiñosNo (publicada este lunes 6 de julio). “Muy de acuerdo, saludos, Paola”, retomó la esposa del presidente.

Este caso abona a la campaña de la también escritora, en donde promueve el respeto a los menores de edad con la etiqueta #ConLosNiñosNo. También recuerda al incidente con el Youtubero Chumel Torres, quien se refirió de la misma forma al hijo de la pareja presidencial y fue linchado en redes sociales.

En ese incidente, el presentador publicó una disculpa en la que se expresó del niño al que ofendió como “chavito”, “hijito” y “morrito”.

Gutierrez Muller y Chumel Torres (Foto: Cuartoscuro)

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a Beatriz Gutiérrez Müller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aqui va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto”, explicó.

Aunado a esto, el conductor abundó en su explicación:

Beatriz Gutiérrez tiene un hijo con el presidente López Obrador (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

“Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta”.

Ese capítulo cerró en una suspensión al programa del comunicador por HBO, pues será sometido al escrutinio de los sensores para determinar si cometió deliberadamente actos de discriminación.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, informó la empresa del canal televisivo.

