La extradición de “El Chapo” y la primera gira internacional de AMLO como jefe de Estado: los regalos de México a Donald Trump

Extradición de El Chapo y la primera gira internacional de AMLO: los regalos de México a Donald Trump (Foto: Reuters / Kevin Lamarque)

Desde que el presidente Andés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), confirmaron la reunión bilateral con sus homólogos en Estados Unidos, numerosos políticos, periodistas e intelectuales han proferido diversos pronunciamientos tanto en favor como en contra del encuentro.

Una de las críticas más repetidas contra la reunión es la que ofrece el historiador Enrique Krauze, quien realizó una publicación para el diario The New York Times, donde aseguró que la visita se trata de “pagar un favor”.

En el artículo “Mexico’s President Is All In for Trump”, el también ingeniero explica que desde que el gobierno de EEUU intervino para que la cuota petrolera de México ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se redujera, el presidente López Obrador le debe el favor a Trump, quien se encuentra en campaña para buscar su reelección.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hará su primer viaje fuera de México como jefe de Estado (Foto: Presidencia de México)

De hecho, en esa ocasión el presidente estadounidense dijo: “Nos reembolsarán en algún momento, cuando estén preparados para hacerlo”.

De acuerdo con la lógica planteada por Krauze, ahora López Obrador se convirtió en un instrumento electoral para la decadente imagen de Trump, quien va abajo en las encuestas de intención de voto. Esto porque Joe Biden, el candidato por el partido Demócrata, acumula un 53% de intención de voto, ante el 41% que tiene el magnate neoyorkino.

Cabe señalar que esta teoría fue rechazada por Larry Rubin, representante del partido Republicano en México, quien en entrevista para Infobae México explicó que esta visita no es prioridad para el electorado americano:

“No, yo no veo cómo esta visita le fuera a servir electoralmente al presidente Trump en lo absoluto. Creo que el presidente Trump ha dejado claro que lo que al americano le interesa ahorita es la pandemia sanitaria como número 1 y la crisis económica, pero esto es a nivel doméstico, la realidad es que para los votantes que hagan una diferencia en esta elección que son votantes de lo que llaman América rural (rural America) que es Ohio, Pennsylvania, Michigan, sus intereses son esos y la visita del presidente López Obrador no tiene ni de un lado ni del otro un impacto”, dijo.

Larry Rubin representante del Partido Republicano de Estados Unidos, en charla con medios de comunicación (Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

El “pago de favores” del Estado mexicano para quedar bien con el mandatario estadounidense no es un fenómeno nuevo, pues durante la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, algunos asumieron que la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cártel de Sinaloa, a aquel país fue una especie de “tributo” para quien se había expresado hostilmente de los migrantes mexicanos.

La aprehensión del ex líder criminal por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en enero del 2016 y su posterior traslado en enero del 2017 para enfrentar la justicia en Nueva York terminó en un circo mediático que capitalizó la administración de Donald Trump y es recordado por los medios como “El Juicio del Siglo”, el cual terminó con sentencia condenatoria contra quien en algún momento era el más buscado por el FBI.

El Chapo fue extraditado a EEUU en enero del 2017 (Foto: Reuters)

Ahora, Guzmán Loera purga una sentencia de cadena perpetua, más 30 años dentro de una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado, donde será vecino de celda de criminales de alto perfil como Theodore Kaczynski, alias Unabomber, un terrorista estadounidense culpable de sembrar varias bombas en universidades, aeropuertos y residencias.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Luis Videgaray, ex titular de la SRE, Donald Trump continuó expresándose mal de los mexicanos que viven en su país.

