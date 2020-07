En CDMX hay 62,000 personas de riesgo alto por COVID-19

Son 62,000 capitalinos que padecen alguna enfermedad crónica y que no han continuado con sus tratamientos médicos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), y es un sector que está en riesgo en caso de enfermarse de COVID-19.

A través de la brigadas Salud en tu Casa se realiza un censo de personas con enfermedades crónicas no transmisibles, con el fin de identificar a las que tienen comorbilidad como hipertensión, diabetes y cardiovasculares.

Oliva López Arellano, titular de la Sedesa, indicó a El Universal: “Tenemos un censo de 62,000 personas identificadas en los centros de salud que tienen ficha de que son personas diagnosticadas. Algunas de ellas están controladas y otras no, porque abandonaron sus tratamientos, no acuden a sus citas y no hay un seguimiento intensivo de su padecimiento”.

Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que han detectado que la población que padecen enfermedades como hipertensión, diabetes y cardiovasculares no están siguiendo tratamiento (Foto: Twitter@OlivaLopezA)

Lo antes mencionado es parte del Programa de Detección y Resguardo de Casos Covid-19 y sus Contactos, del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad, que tiene como objetivo ubicar a personas con comorbilidades, donde participan las brigadas de Protección Ciudadana, así como personal de Salud en Tu Casa y los Centros de Salud de las 16 alcaldías.

“Es un programa general que corresponde a la estrategia de pasar de aislar a toda la población a la semaforización epidemiológica, en la que interesa fortalecer acciones en grupos vulnerables de colonia y barrios que tienes más casos activos y las personas que pueden tener cuadros graves”, acotó la secretaria de Salud capitalina.

El personal médico realiza entre cinco y ocho visitas a domicilio en un día, mientras que 117 centros de Salud brindan atención a 250 personas en promedio.

En la Ciudad de México se reportan 52,858 diagnósticos acumulados de coronavirus, de los cuales 3,867 son casos activos y con 7,053 defunciones, de acuerdo con el reporte al 6 de junio.

Son 2,718 personas las que están hospitalizadas y 884 las que están en cuidados intensivos, mientras que 16,189 son los pacientes que ya fueron dados de alta. La disponibilidad hospitalaria en la capital del país es de 42% (1,952 camas).

El gobierno capitalino ha realizado un total de 74,954 pruebas de COVID-19, de las cuales el 43% han resultado positivas.

En relación con los casos activos, que son personas que dieron positivos y presentaron síntomas en los últimos 14 días, son 287 colonias en donde se reportan casos activos de coronavirus (hace una semana se registraron casos en 233 colonias).

Son 1,270 casos los que no están clasificados y una de las razones es que el mapa que generó el Gobierno de la Ciudad de México muestra información de las colonias que concentran más de cinco casos, con el fin de proteger la identidad de los pacientes.

Las colonias en donde se concentra el mayor número de casos activos son: San Gregorio Atlapulco, con 50 (Xochimilco); San Antonio Tecomitl, con 45 (Milpa Alta); San Salvador Cuauhtenco, con 44 (Milpa Alta); Anáhuac II, con 35 (Miguel Hidalgo); San Miguel Topilejo, con 34 (Tlalpan); San Francisco Tlaltenco, con 32 (Tláhuac); San José Zacatepec, con 30 (Xochimilco); Santa Cruz Acalpixca, con 27 (Xochimilco); Roma Sur I, con 26 (Cuauhtémoc) y Villa Milpa Alta, con 25 (Milpa Alta).

