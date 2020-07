Nuevas medidas en el Centro Histórico ante COVID-19: cerrado los domingos y con sugerencia de visitar según apellido

Medios de comunicación y usuarios en redes sociales denunciaron a mitad de semana las aglomeraciones (Foto: Especial)

El gobierno de la Ciudad de México informó las nuevas medidas sanitarias para la reactivación de actividades en el Centro Histórico, y evitar de esta manera un posible rebrote ante la reapertura.

Entre las recomendaciones que anunció la secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez, se contempla el cierre de comercios del Centro Histórico los domingos, así como el cierre de las estaciones del Metro Merced, Zócalo y Allende, instalación de filtros sanitarios y visitas al Centro Histórico conforme a la primera letra del apellido de las personas.

Luego de que en días pasados se registró mucha afluencia de personas en el primer cuadro de la capital, se tomó la determinación, dijo el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

“A partir de la experiencia de este fin de semana, se tomó la decisión de cerrar ciertas estaciones del Metro, estamos tratando de reducir los viajes y afluencia al centro. Se establecerán filtros sanitarios en las calles con más afluencia”.

FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO/ARCHIVO

La secretaria de Gobierno además explicó que algunos comercios no respetaron el día que podían abrir, y advirtió:

“Si no están cumpliendo, se van a hacer merecedores a una sanción, están abriendo el día que no corresponde, no queremos llegar a eso”, explicó.

Las personas que requieran ir al Centró Histórico y su primer apellido comienza con letras que van de la A a la L, se les recomienda asistir los lunes, miércoles y viernes; mientras que los visitantes cuyo primer apellido comience con las letras M a la Z acudan jueves, viernes y sábado, en tanto que el domingo no abrirán los negocios.

Información en desarrollo