El papel de la esposa del presidente: quiénes fueron las últimas primeras damas de México

Las esposas de los presidentes de México ostentaban el título no oficial de "primera dama" (Foto: Cuartoscuro)

Cada uno de los presidentes de México ha estado acompañado por una mujer; ésta recibe el título no oficial de primera dama. El término se utilizaba a manera de ceremonia, pues la esposa del mandatario federal únicamente lo acompañaba en actos de protocolo y no percibía ningún sueldo o salario por el “cargo”.

Esta práctica, que se había considerado como algo “normal” y necesario para la figura presidencial, ha sido uno de los aspectos más criticados por Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando. Saludos, Martí”, escribió Gutiérrez Müller en respuesta a un tweet publicado por el senador por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama.

Sin embargo, antes de que se abriera esta discusión en torno a dicha figura, la historia se había escrito con una pluma distinta, asignando a la mujer que ocupara este lugar, cierto comportamiento y atribuciones específicas. A continuación las breves biografías de las tres últimas esposas de los presidentes de México:

Marta Sahagún, fue una figura importante durante la campaña y los años de gobierno del expresidente de México Vicente Fox Quesada (Foto: Cuartoscuro)

Marta Sahagún

Se distinguió por tener un importante papel protagónico en la vida pública de México a partir de su unión con Vicente Fox Quesada, presidente de México que desempeñó del año 2000 al 2006. Desde 1988 Marta Sahagún es miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN), trayectoria que le permitió aspirar al puesto de alcaldesa de Celaya, Guanajuato, sin embargo, perdió la contienda electoral.

Después de conocer a Fox, en 1995, fue nombrada vocera de durante su gobierno en Guanajuato, y posteriormente, ejercería el mismo puesto durante su campaña presidencial y su primer año en la silla del poder ejecutivo.

Margarita Zavala fue la primera dama de México de 2006 a 2012 durante el mandato presidencial de Felipe Calderón Hinojosa (Foto: Cuartoscuro)

Margarita Zavala

En el 2018, Margarita Zavala se promovió como candidata independiente para ocupar la silla presidencial durante la actual administración, sin embargo, meses más tarde de ser oficialmente una contendiente, decidió retirarse “por un principio de congruencia y honestidad política”, según declaró en una edición del programa Tercer Grado, en Foro TV.

Originaria de la Ciudad de México, actualmente tiene 52 años. Fue la primera dama de México de 2006 a 2012 durante el mandato presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, por el PAN. También fue diputada plurinominal en el Congreso de la Unión durante la LIX Legislatura de 2003 a 2006.

Sus estudios universitaria en la Escuela Libre de Derecho le otorgaron el título de abogada, con su tesis titulada: La Comisión Nacional de Derechos Humanos: antecedentes, estructura y propuesta. En enero de 1993 se casó con Felipe Calderón Hinojosa, con quien actualmente tiene tres hijos.

Margarita es abogada por la Escuela Libre de Derecho (Foto: Cuartoscuro)

Uno de los escándalos más sonados que afectaron la imagen pública de Zavala fue el incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El lugar era subrogado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y estaba a cargo de Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar de la entonces primera dama.

La guardería se incendió en 2009, y tras las investigaciones correspondientes, se determinó que las instalaciones nunca cumplieron con ningún estándar de seguridad. Esta situación levantó suspicacias y teorías que apuntaban a un acto de negligencia solapado por los vínculos familiares de Zavala.

Enrique Pena Nieto, gobernador del Estado de Mexico, se caso con la actriz Angelica Rivera en la Catedral de Toluca (Foto: Cuartoscuro)

Angélica Rivera

A fines de 2009, el compromiso entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018, se hizo oficial horas después de concretar una vista al papa Benedicto XVI. Así, el 27 de noviembre de 2010, la pareja contrajo matrimonio en la catedral de Toluca, teniendo a sus hijos como testigos de la unión.

El enlace Rivera-Peña fue controversial desde el principio, pues se trató de la unión de dos personas que pertenecían a medios diferentes.

Enrique Peña Nieto había empezado su carrera política desde muy joven, uniéndose a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al inicio de sus estudios universitarios. En 1993 contrajo matrimonio con Mónica Pretelini, con quien tuvo tres hijos. Peña Nieto enviudó siendo ya gobernador del Estado de México, debido a que su difunta esposa sufrió una una arritmia cardiaca ocasionada por una crisis epiléptica.

En 2019, Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto dieron por concluido su matrimonio (Foto: Reuters)

Angélica Rivera, por su parte, había dedicado su vida a la actuación. Desde sus inicios, destacó por su apariencia física, lo que le proporcionó el impulso suficiente para participar en proyectos que le abrieron paso en el mundo del espectáculo.

Participó como modelo en el videoclip de la canción “Ahora te puedes marchar”, del intérprete Luis Miguel; además, se desempeñó como conductora de televisión y actriz en distintas telenovelas de las principales televisoras de México.

Sin embargo, el papel que la llevó a ser una de las mujeres más famosas de México, fue el protagónico de la telenovela Destilando Amor, en 2007. “La gaviota”, como la llamarían sus seguidores, al momento de contraer matrimonio con Peña Nieto, ya tenía tres hijas con José Alberto “El güero Castro”. Sin embargo, luego de concretar su divorcio, se convirtió en la primera dama de México el primero de diciembre de 2012.

Tras poco más de ocho años de matrimonio, en 2019 el ex presidente Peña Nieto dio por “concluido legalmente” la relación que mantuvo con Rivera, escribiendo en un mensaje difundido en redes sociales:

Deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama”: Beatriz Gutiérrez Müller a Martí Batres

Beatriz Gutiérrez Müller: la esposa de López Obrador que rechazó ser primera dama, no viajará a EEUU y genera polémica

“No soy médico”: la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller sobre los medicamentos a niños con cáncer que desató la polémica en Twitter