“No soy médico”: la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller sobre los medicamentos a niños con cáncer que desató la polémica en Twitter

Este 1 de julio se cumple el segundo aniversario del triunfo de Morena en las boletas electorales y alcanzó la elección presidencial, por lo que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó un mensaje, sin embargo no imaginó estar en una polémica por el desabasto de medicamentos a niños con cáncer.

“Hace dos años, los ciudadanos (que somos los verdaderos guardianes de la democracia) logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Pero lo que realmente generó controversia fue que un usuario le cuestionó a Beatriz si podría reunirse con los padres de niños con cáncer, a lo que la también escritora contestó:

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, fueron sus palabras, lo que provocó que miles de usuarios expresaran su molestia por la respuesta de la académica, a quien le reprocharon su falta de empatía, incluso lograron posicionar como tendencia #Beatriz y #NoPrimeraDama.

Cabe resaltar que desde hace meses los padres de niños con cáncer se han manifestado e incluso han pedido dialogar con el mandatario para exigir el abasto de medicamentos oncológicos.

La autodenominada “no primera dama”, ha estado presente en las titulares de medios de comunicación debido a varios enfrentamientos con influencers.

El pasado el 16 de junio se pronunció en contra del debate organizado por Conapred. Entonces, criticó a través de Twitter que un organismo encargado de velar por la igualdad y la inclusión en México, permitiera participar en un debate a Chumel Torres.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED. #ConLosNiñosNo”, escribió en la red social la académica.

Y es que Chumel en varias ocasiones se ha referido a Jesús López, hijo del presidente de México y de Beatriz Gutiérrez, como “chocoflan”, un apodo en referencia a su aspecto físico.

El mensaje de la esposa del presidente contra Chumel

Por lo que solicitó una disculpa pública por medio de esta red social debido a que el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) había invitado a Torres a dar una conferencia sobre racismo, a quien ella condenó de clasista y lo acusó de atacar a su hijo menor de edad al referirse la ocasión en que el youtuber se burló de una fotografía donde el hijo menor del presidente aparecía con el pelo teñido.

Por su parte, y no sin mostrar antes cierta resistencia, el conductor e influencer pidió disculpas a Gutiérrez Müller, por las referencias a su hijo.

“Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va: claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto. Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá esté todo bien. Usted es una mamá y a las mamás se las respeta”, escribió en Twitter.

(Foto: Twitter @eduardooogarcia)

Increpada en un vuelo

Gutiérrez Müller también fue noticias hace unos días cuando en las imágenes compartidas por el usuario Eduardo García en redes sociales, se ve a la esposa del mandatario mexicano de pie tras abordar el avión, con un cubrebocas de color azul y bordados coloridos. Además, adjuntó dos fotografías en las que se ve a la académica junto a varios asientos vacíos. De acuerdo al abogado, Gutiérrez Müller viajaba en primera clase.

“El Presidente López Obrador decía que se pone en riesgo si viaja en avión, pero hoy Beatriz G. Muller viajó en primera clase a Cancún y a nombre de millones de mexicanos le expresé la inconformidad a su intolerancia y el riesgo que representa a la democracia”, escribió el usuario.

(Foto: Twitter @eduardooogarcia)

El video se convirtió en tendencia en redes sociales, y muchos cuestionaron que la escritora viajara a Cancún en avión, dada la incidencia del COVID-19 en el país. Otros, se percataron de que llevaba en su muñeca un reloj Apple Watch, un dispositivo que por su precio contrasta con las políticas de austeridad que promulga López Obrador; al igual que el hecho de viajar en primera clase.

