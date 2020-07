“Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama”: Beatriz Gutiérrez Müller a Martí Batres

Beatriz Gutiérrez y Martí Batres (Foto: Cuartoscuro)

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador entró en una nueva polémica en Twitter al comentar un artículo del senador por el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres Guadarrama, titulado “La Primera Dama”.

En su artículo, publicado en el diario El Financiero, Batres Guadarrama aseguró que en la Presidencia de México el rol de la mujer fue encasillado a ser la primera dama que “mientras el Presidente mandaba asesinar a ciertos opositores, la primera dama se retrataba con la niñez, con los vulnerables, con los olvidados. Organizaba la caridad, el voluntariado de filántropos, para ayudar a la acción social”.

Señaló que esta figura “embellecía” al sistema además de participar en los “excesos” y “frivolidades” del presidente.

El presidente de México, Andrés Manuel López y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller durante su Primer Informe de Gobierno en el Zócalo de Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Sobre la esposa del actual presidente escribió “No es la extensión de su marido. No es la extensión del Presidente. No es extensión del servicio público. No es el rostro social del poder. Tiene su propia personalidad”.

Sin embargo, la polémica se desató en Twitter cuando Beatriz Gutiérrez Müller hizo una publicación en la que al comentar el artículo señaló “Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular. Soy ciudadana como el resto de los mexicanos. He ayudado, ayudo y ayudaré sin estarlo divulgando. Saludos, Martí”.

Los internautas empezaron a increpar a la esposa de AMLO por el presunto uso de recursos públicos para promover sus discos.

La polémica publicación de Beatriz Gutiérrez (Captura de pantalla Twitter)

“Muy bien, eso lo aplaudo. Pero que sea parejo, no usar medios del estado para promover un disco, para dar consejos a familias, no influir en dependencias. Pero, sobre todo, hacerse cargo de sus tuits, como hacemos usuarios de a pie. No alegar violencia si se participa de ella”, señala una de las respuestas.

“Entonces no entiendo que hace una familia ‘no presidencial’ viviendo en un palacio nacional. Lo congruente seria vivir entonces en un domicilio particular”, le increpó otro internauta.

“Señora, usted es la esposa del presidente, tiene una responsabilidad como tal. Lo mínimo que puede hacer es contestar, cuando le piden ayuda, de una manera respetuosa y congruente con su posición como ESPOSA DEL PRESIDENTE, aunque diga que no es primera dama”, le reclamó un tercero.

Otros reclamos refirieron a una anterior publicación de Gutiérrez Müller en la que señalaba que no era médico, al referirse a la situación de los niños con cáncer.

(Captura de pantalla: Twitter/BeatrizGMuller)

La polémica fue el 1 de julio, fecha en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó su segundo aniversario de haber ganado las elecciones en 2018. En medio de la celebración, Gutiérrez Müller tuvo una discusión con un usuario de Twitter.

“Hace dos años, los ciudadanos —que somos los verdaderos guardianes de la democracia— logramos lo impensable: elecciones realmente democráticas”, escribió la esposa del mandatario.

Entre los casi 8,000 comentarios, una persona cuestionó: “¿Cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?”, a pesar de que la escritora no tiene un cargo en la función pública.

“No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”, fue la respuesta de la también catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El presidente condenó los ataques a su familia en redes sociales (Foto: Presidencia de México)

En su conferencia de prensa del 3 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los ataques contra su familia en redes sociales tras una serie de polémicas en las que se ha visto envuelta su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

“Ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio”, estableció el mandatario en su tradicional conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

“Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo, entonces, es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que está a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso, somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuera el país de unos cuantos, que se humillara al pueblo, que se robaran el dinero del pueblo. Entonces vamos a seguir adelante”, expresó López Obrador.

