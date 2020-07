El COVID-19 deja tres escenarios a la FIL: digitalizarse, cambiar de fechas o cancelarse

A pesar de que muchos estados ya iniciaron el camino hacia la reapertura y la nueva normalidad, tras lograr el color naranja en el Semáforo de Alerta Epidemiológica, aún hay numerosas dudas sobre la situación que se vivirá en los próximos meses. Y una de estas inquietudes es qué ocurrirá con los grandes eventos que se celebran anualmente en México.

Aunque este 2020 ha sido un año importante para la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), que en junio se alzó con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, lo cierto es que aún se desconoce cómo será su edición número 34, programada en un principio para celebrarse entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre de este año.

Ante la incertidumbre que mantiene en vilo a escritores, editores, instituciones y amantes en general de este encuentro editorial, el Comité Organizador ha consultado con expertos cuál es la mejor opción para llevarlo a cabo, teniendo en cuenta la posibilidad de que ocurra un rebrote de COVID-19 en el país para finales de año.

“Desde que comenzó el confinamiento, el Comité Organizador de la FIL Guadalajara se ha reunido periódicamente con los especialistas epidemiólogos de la UDG para perfilar los distintos escenarios para nuestra Feria (...) Hemos trabajado mano a mano con autoridades de salud, de Expo Guadalajara y representantes de la industria editorial en la definición de estrategias y protocolos que mitiguen los riesgos ante la situación sanitaria del momento”, expresó en un comunicado el comité organizador.

Así, se definieron tres posibles escenarios. El primero considera celebrar el evento de forma presencial, pero con múltiples restricciones y medidas sanitarias. El segundo valora realizarlo en la fecha programada, pero en formato digital. Y el tercero, estudia posponer la feria y celebrar la feria más tarde, ya entrado el 2021.

Primer escenario: modalidad presencial

El primer escenario es el más deseado por todos, ya que supone llevar a cabo la FIL de Guadalajara de manera presencial y en las fechas preestablecidas. Sin embargo, sólo tendrá lugar si lo permiten las condiciones sanitarias, y lo haría bajo estrictos protocolos de seguridad y nuevas medidas.

Derivado de las recomendaciones de los especialistas consultados, uno de los cambios principales a los que se sometería el evento editorial en esta primera opción es el establecimiento de dos sedes: ya no sólo se realizaría en la habitual y emblemática Expo Guadalajara, sino que parte de las exposiciones se trasladarían al Centro Cultural Universitario de la UDG, “con el fin de minimizar la densidad de ocupación”.

Además, se han marcado otras normas:

La ocupación no podrá rebasar el porcentaje que indiquen las autoridades en materia de salud.

Los eventos serán híbridos: habrá ponentes presenciales, pero también invitados por videoconferencia.

Se instalarán estaciones de lavado de manos y dispensadores de gel sanitizante en cada stand. Además habrá áreas apartadas de aislamiento y registro.

El ancho mínimo de los pasillos deberá ser de tres metros, y la circulación será en un mismo sentido.

Se obligará a sanitizar todos los espacios, y el personal y los asistentes deberán llevar cubrebocas.

Se eliminarán los impresos de mano.

Habrá streaming de todas las actividades.

No obstante, aclaran los organizadores, puede que en diciembre la pandemia no se haya mitigado lo suficiente, con lo que esta opción no sería segura.

“Si quienes llevan las rendas de la situación en nuestra Universidad y en nuestro estado nos indican en los meses siguientes que no es pertinente realizar una feria presencial, actuaremos en consecuencia e implementaremos alguno de los planes alternativos que comenzamos a diseñar desde marzo pasado”.

Escenario dos: modalidad virtual y en las mismas fechas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió de un posible repunte de la pandemia en los meses de frío si no se cumplen las recomendaciones sanitarias (Foto: EFE/ Presidencia De México)

A principios de junio, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell Ramírez, advirtió de la posibilidad de un rebrote del COVID-19 durante los meses de invierno. Si los casos se dispararan de nuevo durante la época más fría del año, la FIL de Guadalajara tendría que despedirse de su evento presencial, y entonces los organizadores valorarían el segundo y el tercer escenario.

El segundo modelo que se maneja es llevar el encuentro editorial al mundo digital, como ya hicieron otras grandes citas como la semana de la moda nacional. De esta forma, los amantes de la feria podrían tener acceso a través de las plataformas digitales. Se celebraría en los días ya programados, entre el 28 de noviembre y el 6 de diciembre.

Escenario tres: cambio de fechas

Si las autoridades recomiendan a los organizadores no llevar a cabo la FIL de forma física, también cabe la posibilidad de que se pospongan las fechas. Esta tercera opción hará que los asiduos a la feria tengan que esperan un poco más para disfrutarla, pero es mejor que una cancelación rotunda y no negociable.

Sobre la posibilidad de anular la FIL Guadalajara 2020, los organizadores aclararon que no pueden adelantar nada aún, ya que todavía no hay nada decidido. Sin embargo, lanzaron un mensaje de tranquilidad, y explicaron que su deseo es que se celebre en cualquiera de los tres escenarios descritos.

“A cinco meses de su posible inauguración, la realización de la Feria no es aún una decisión tomada, pero sí un escenario en el cual trabajamos, con esperanza, en el entendido -y así nos lo han manifestado muchos de los editores participantes- de que que mejore tener la FIL que no tenerla. No creemos que una cancelación unilateral de la FIL Guadalajara 34 ayude a mejorar las condiciones de la industria editorial mexicana”, expresaron en su comunicado.

De cualquier forma, este año 2020 la feria del libro más internacional será seguro distinta. Y tendrá que adaptarse a las medidas inflexibles derivadas de la pandemia del COVID-19.

