El actor Mauricio Herrera y su esposa dieron positivo a COVID-19: “No podemos adelantar ningún pronóstico”

El actor y comediante Mauricio Herrera informó que hace unos días dio positivo a COVID-19 (Foto: Cuartoscuro)

A través de un comunicado en sus redes sociales, el actor y comediante Mauricio Herrera -de 86 años- informó que tanto él como su esposa, Luhana Gardi, dieron positivo a las pruebas de COVID-19 pese a que se encontraban en aislamiento social.

“Desde el 15 de marzo guardamos aislamiento social y adoptamos todos los protocolos y medidas sanitarias. Hace ocho días iniciamos con los síntomas aún en confinamiento”, se lee al inicio del documento que compartió este domingo 5 de julio.

“Días atrás dimos positivo en las pruebas por COVID-19, por lo que, bajo estricta supervisión médica, iniciamos con el tratamiento recomendado por los médicos, en el que estamos concentrados”, añade el comunicado del “comediante más fino de México”, como él mismo se define.

Más adelante explica “dado que enfrentamos un virus que, en gran medida, es una interrogante, incluso para los médicos especializados, no podemos adelantar ningún tipo de pronóstico”.

El comunicado que Mauricio Herrera compartió en su cuenta de Twitter @actormauherrera

El actor y Gardi se dicen esperanzados en su recuperación y en el momento que ésta ocurra agradecerán a quienes les mostraron su apoyo.

Al final del documento agradecen a sus familiares, amigos, colaboradores, compañeros, actores y representantes de los medios de comunicación, así como al público que les ha enviado mensajes y oraciones de cariño”.

El de Mauricio Herrera se suma a la reciente ola de contagios de COVID-19 que se han registrado en el mundo del entretenimiento en México.

Toño Mauri (Foto: Twitter@RIDNoticias)

La semana pasada alarmó especialmente el reporte de que el actor y productor Toño Mauri se encontraba en terapia intensiva luego de ser diagnosticado con el virus.

Si bien Mauri confirmó su hospitalización, descartó que se encuentre en peligro.

“Yo tuve que ir al hospital y dentro de poco ya estaré en casa. Gracias a todo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre, Toño Mauri”, comentó.

Poco antes el Grupo Intocable informó que cinco de sus integrantes contrajeron el virus.

Cinco integrantes de Intocable tienen COVID-19 (Foto: Instagram/grupointocable)

“Desafortunadamente algunos de los miembros de nuestra banda han dado positivo al virus Covid-19. Los miembros son René Martínez, Félix Salinas, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas y Juan Hernández”, explicó el vocalista Ricky Muñoz.

Y la cantante Erika Zaba, integrante del grupo OV7, también informó del contagio.

“Nunca pensé que les estaría diciéndoles esto, sobre todo porque nos hemos cuidado muchísimo, aquí en casa hemos llevado todas las precauciones, todas las medidas y resultamos positivos en COVID Francisco y yo”, expresó en un video en sus redes sociales.

La cantante se dijo preocupada sobre todo por su bebé, Emiliano, pese a que el pediatra descartó un gran riesgo para él.

“Estoy preocupada sobre todo por Emiliano porque el pobre se siente mal y luego no se sabe explicar pero no ha tenido síntomas y pues obviamente me cuesta trabajo no poder estar con él al 100 y con el cubrebocas pues es difícil”.

El presentador Roberto Carlo también informó en días recientes de su contagio de coronavirus, pese a que tomó las medidas recomendadas de higiene y sana distancia.

“Mi prueba para coronavirus salió positivo. Sí asusta, pero pues a seguir el protoloco de aislamiento. Tengo fe y certeza en que todo va a estar bien”, comentó en un video en Instagram stories luego de dar algunos detalles de su malestar, como migraña intensa y diarrea.

De hecho, el integrante de Sale el Sol compartió un clip del momento en que se realizó la prueba.

Descartó que se hubiera contagiado en el set del programa matutino y ahora solo le quedará seguir con los protocolos de seguridad.

