La captura de la mamá del “Marro” fue un montaje: Gertz Manero

María Eva Ortiz, mamá de José Antonio Yépez Ortiz "El Marro" (Foto: especial)

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, consideró que la detenciones de la mamá, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” y líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; fue un montaje orquestado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, por lo que se iniciará una investigación.

En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, Gertz Manero explicó que la Fiscalía de Guanajuato emitió autorizaciones de cateos para la búsqueda de un vehículo robado.

A pregunta expresa de si el operativo fue un montaje, Alejandro Gertz Manero aseguró que sí.

“Ni siquiera estaban allí las personas, estaban en otro lado. Era un arma que no era arma (de gas), no estaban en posesión de las drogas. Es ridículo, por supuesto que es un montaje, es una irregularidad procesal”, aseguró.

(Foto: Twitter)

“Cuando te dan una autorización para un cateo, no es para encontrar todo lo que te dé la gana. Tienes que decirle al juez a qué vas, qué vas a buscar, por qué lo estás buscando y por qué crees que está ahí. Cualquier negligencia que hagas el juez te la va a desestimar”, afirmó.

Señaló que “una vez que estaban en esa situación y que se dieron cuenta de que todo lo que habían diligenciado no tenían nada que ver con lo que sus propios jueces les habían autorizado y que ya tenían unos detenidos que no sabían qué hacer con ellos, entonces van al día siguiente de que ya habían hecho todo eso y de que ya habían desahogado la orden de cateo, van con el Ministerio Público Federal y con la delegación y le dicen ‘hazte cargo tú, aseguró Gertz Manero’.

Precisó que la delegación de la FGR no aceptó porque no eran delitos del fuero federal, porque se trataba de narcomenudeo y de “un arma que no es arma”, además de que las autorizaciones de cateo fueron emitidas por la autoridad local.

“Entonces el Ministerio Público no lo puede hacer porque no puede asumir una responsabilidad procesal que él no hizo, de conductas y diligencias que él no llevó a cabo y con las que no está de acuerdo, ¿Cómo lo va a aceptar? ¿en calidad de qué o con qué obligación?”, señaló.

(Foto: Cuartoscuro)

“Entonces no le pudieron encajar el muertito, se van con un juez de ellos, un juez local y el juez local les dice exactamente lo mismo que les dijo el delegado nuestro ‘oye no, a ti te dieron una autorización para hacer determinada conducta y tú fuiste a hacer otra y esa no corresponde y todos los datos que das no son válidos’ y nunca dice que eso es un asunto federal, no, lo asume como un asunto del fuero común y se los rechaza”, dijo el fiscal general.

Gertz Manero calificó de “lamentable” la liberación de la madre del “Marro” y consideró “una falta respeto a la función que tenemos y a quienes ejercemos un cargo público” que las autoridades de Guanajuato acusen a la FGR de la liberación de los familiares del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima.

Reveló que ya se ordenó una investigación en contra del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, por las anomalías en el proceso.

“Guanajuato lleva cinco años de ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal lleva 11 años ahí, nosotros vamos a iniciar un procedimiento, eso te lo digo públicamente, vamos a iniciar un procedimiento para aclarar todas estas conductas y ver si existe alguna imputación de carácter legal. Yo no puedo estar manejando una institución a base de una serie de chismes y de imputaciones mediáticas, es una cosa muy seria”, finalizó.

