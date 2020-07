Empleo informal en México tuvo una recuperación de 0.5% durante mayo: Inegi

Este sector de la economía tuvo un crecimiento en relación a abril. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Aunque la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus no ha pasado, durante mayo, el empleo informal tuvo una recuperación en relación al mes anterior, pues la población ocupada pasó de las 20.7 millones a las 22.6 millones, es decir que experimentó un incremento de 1.9 millones de trabajadores que regresaron a las actividades, pero no cuentan con prestaciones ni acceso a instituciones de salud.

De acuerdo con datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo del Inegi, una de las consecuencias de la recuperación en el sector informal fue que la tasa de desocupación disminuyera del 4.7% en abril a 4.2% durante el quinto mes del año. Además, la tasa de subocupación llegó a 29.9%, 4.5 puntos porcentuales por encima a lo registrado en abril.

Mientras que la tasa de participación llegó a 47.7% de la población de 15 años y más. Antes de que iniciara la cuarentena por la COVID-19, este rubro tuvo un registro de 60.1%, lo cual quiere decir que durante el periodo de distanciamiento social 12 millones de personas tuvieron que salir del mercado laboral.

Según Daniel Arias, analista económico del grupo financiero Monex, las cifras de mayo son muestra de que “algunas personas han regresado a la búsqueda de trabajo, encontrándolo principalmente en el autoempleo, la informalidad y plazas de medio tiempo”, explicó durante una entrevista con el diario El Universal.

Especialistas señalaron que deterioro cualitativo del empleo tendría algunos efectos en las economías familiares. (Foto: Jorge Núñez/EFE)

Sin embargo, dijo que el deterioro cualitativo del empleo tendría algunos efectos en las economías familiares, como un menor ingreso agregado, lo cual “mantendría deprimida a la demanda interna durante la segunda mitad del 2020″.

Por otra parte, según datos del Inegi, el empleo formal ha tenido retrocesos, pues se redujo de 22.6 millones de personas ocupadas en este sector laboral a 21 millones durante mayo. La disminución, de acuerdo con la Encuesta, fue de 1.6 millones de puestos.

Al recto, el presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que la pérdida de empleos en este sector se va a detener en el mes de julio y para agosto la tendencia se va a invertir, por lo que la oferta de trabaja aumentará, explicó a través de un video en su cuenta de Twitter.

“Ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el Seguro Social. Si no hay aumento, se va a mantener, es decir, vamos a mantener 19,500,000 trabajadores inscritos en el Seguro Social, pero ya vamos a detener la caída. Y si, no aumentamos, aunque sea poco en julio, para agosto sí”, comentó.

El presidente López Obrador aseguró que a partir de junio crecerá el empleo formal en el país. (Foto: Presidencia de México/Reuters)

De acuerdo con el mandatario, se está cumpliendo el pronóstico que indicaba un desplome en lo económico. “Como es natural, por la pandemia la economía se cayó, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida, siempre hablé de una V, la caída, tocar fondo y salir hacia adelante pronto”.

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario también aseguró que en cuestiones económica para México “ya se tocó fondo” y el país crecerá luego de los meses complicados por la pandemia de coronavirus.

“Todo indica que ya tocamos fondo y vamos hacia la superficie, vamos a emerger, vamos a crecer económicamente, ya tenemos elementos para decir que ya pasó lo peor en términos económicos”, comentó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

“Estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus en la economía mundial y que nosotros podamos salir lo más rápido posible”, aseveró.

