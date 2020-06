“Estoy harto de los que insisten en tergiversar mis palabras”: Christopher Landau se quejó de las interpretaciones a sus dichos sobre inversión extranjera

Lozano pidió al embajador que asumiera las declaraciones que hizo la semana pasada. (Foto: Especial)

Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, hizo evidente su molestia a través de su cuenta de Twitter, debido a que se malinterpretaron sus comentarios en relación al momento que vive la nación respecto a la inversión extranjera, pues él no llegó a la conclusión que se reprodujo después de una reunión virtual con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

“Estoy harto de los que insisten en tergiversar mis palabras. En una plática de una hora hubo una frase donde mencioné que no voy a mentir ‘y decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas desalentadoras para la inversión'. Pero jamás dije que había llegado a tal conclusión”, escribió el diplomático.

También explicó que desde su perspectiva esto no es así e incluso detalló que piensa lo contrario. “Dije que ‘este es un momento dorado para México atraer inversión extranjera’ y que, ‘como amigo de México, no quiero ver un enfrentamiento entre el Gobierno Federal y el sector privado, porque realmente me parece que la prosperidad de un país depende de una buena relación entre esos sectores'”.

Aceptó que tras sus declaraciones en aquella reunión digital, han proliferado personas que han buscado sacar provecho de ellas “para fines de política doméstica”, sin embargo, consideró que esas malinterpretaciones eran mentiras y dijo que no por repetirlas se convertirían en verdad.

Para concluir sus aclaraciones, comentó que “México es un país atractivo para la inversión extranjera”, además de que continuará colaborando con las autoridades nacionales para fomentar la inversión y la prosperidad en el país.

Ante estos mensajes, el embajador recibió múltiples respuestas de usuarios que le pedían asumiera las declaraciones que se habían reproducido hace algunos días y uno de los que tuvo más relevancia fue el de Javier Lozano, ex funcionario federal en la administración de Felipe Calderón.

“No, señor embajador. Pues tenga más tolerancia. Lo que dijo lo escuchamos todos. Que se haya equivocado o arrepentido, es otra cosa, pero no nos cargue el muerto. Asuma su responsabilidad y sus consecuencia”, escribió Lozano.

Como respuesta, el embajador Landau publicó un gif del presidente estadounidense diciendo “You’re fake news”, a lo cual Lozano contestó airadamente: “Si ya se arrepintió o lo regañaron por lo que dijo, reconózcalo. En otras palabras, como decimos aquí en México: si no le cabe, no reparta. Así de sencillo”.

Cabe mencionar que después de aquel conversatorio virtual, Landau también habló sobre las declaraciones que había hecho y especificó que sus palabras se habían orientado hacia el hecho de que “los inversionistas buscan la certidumbre, y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego”.

Además, señaló que la entrada en vigor del TMEC representa una oportunidad muy relevante para atraer la inversión, así como las cadenas de suministro de los tres países de Norteamérica. “Ojalá aprovechemos de esta oportunidad para fomentar el crecimiento económico y la prosperidad de nuestra región”.

Por otra parte, la relación de Landau con los asuntos relevantes de la vida política en el país ha sido muy estrecha y como muestra de ello fue el mensaje que el envió al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, tras el atentado que sufrió el viernes pasado.

“Le mando a Usted un muy fuerte abrazo, y a las familias de los fallecidos mis condolencias”, escribió Landau en sus redes sociales, contestando un tuit de García Harfuch donde el funcionario del gobierno capitalino acusó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el ataque donde murieron dos policías y una civil.

“Este ataque subraya la necesidad de profundizar nuestra cooperación para vencer al crimen organizado. ¡Ánimo y una muy pronta recuperación!”, añadió Landau.

