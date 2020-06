“Se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera”, Christopher Landau, embajador de EEUU en México

Christopher Landau explicó que podría ser una época perfecta para la inversión, pero los cambios no lo permiten (Foto: REUTERS/Luis Cortés)

Christopher Landau, embajador de Estados Unido en México, considera que este podría ser un buen momento para la inversión extranjera. Sin embargo, los “cambios de reglas” del gobierno federal podrán afectar mucho la percepción de los inversionistas en el país, especialmente en el sector energético.

“Una parte esencial de mi trabajo como embajador es tratar de arreglar esos problemas cuando se presentan y tratar de fomentar la inversión de mis connacionales, pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México”, explicó Landau en una reunión virtual con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

“Se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera y en varios sectores obviamente hemos visto cosas preocupantes”, agregó durante el 11 Informe Covid-Industrial.

Landau reconoció que el país tiene el derecho de establecer sus políticas públicas, sin embargo, cualquier cambio traerá consecuencias negativas.

“México tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero también hay que reconocer que esos cambios puedan tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera”, aseveró.

Aunado a esto, reclamó acerca de los cambios que el actual gobierno mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha realizado en ciertos aspectos que con anterioridad había prometido no hacer.

“El gobierno de México dijo que en varios casos no estaban de acuerdo con algunas de las políticas de gobiernos anteriores, pero que se iban a respetar las promesas que ya se habían hecho en el pasado, las reglas del juego que se habían establecido, a lo mejor no las iban a expandir o profundizar, pero que las iban a respetar”, protestó el diplomático.

Estos cambios, en consecuencia, han traído vacilación dentro del sector energético sobre el futuro y las reglas que hay por el momento. Por lo tanto, explicó que no se puede esperar que haya esperanza de atraer inversionistas si las normas no se mantienen.

“Para mí, algunas de las acciones de estos últimos meses, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre esa promesa del gobierno de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego. No se puede decir, a la vez, ‘queremos atraer inversión y capital de otras partes del mundo’ y también decir ‘vamos a cambiar las reglas'. Uno impacta al otro, uno no puede tener las dos políticas a la vez, o un país tiene una política de atraer inversión o un país tiene una política de espantar inversión”, expresó.

Por otra parte, Landau insistió que es un momento inigualable para atraer a la inversión extranjera, por lo que quiere aprovecharla al máximo, ya que calificaría como catástrofe el dejar pasar esta oportunidad.

“Este es un momento dorado para México para atraer inversión extranjera y espero que no lo desperdicien porque para mí sería una tragedia histórica de perder esa oportunidad y esa ventana no va a estar abierta mucho tiempo más. Hoy los mundos están evaluando sus cadenas de suministro y México debería ser un destino natural, sobre todo con la entrada del nuevo T-MEC”, reiteró.

En cuanto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Landau dijo que hay algunas temáticas que aún tienen que ser discutidas. El T-MEC entrará en vigor el próximo 1 de julio.

